Szijjártó Péter: Most már világszerte fenyegetik a magyarokat az ukránok

Udvardy Panna magyar teniszezőnőt valójában egy névtelen sms-ben fenyegették meg, hogy el kell veszítenie a mérkőzését ukrán ellenfelével szemben, különben elrabolják az édesanyját és a nagymamáját. Bár nem engedett a fenyegetésnek, mégis vesztett.