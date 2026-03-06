Udvardy Panna magyar teniszezőnőt valójában egy névtelen sms-ben fenyegették meg, hogy el kell veszítenie a mérkőzését ukrán ellenfelével szemben, különben elrabolják az édesanyját és a nagymamáját. Bár nem engedett a fenyegetésnek, mégis vesztett.
Két magyar búcsúzott keddig az ausztrál nyílt teniszbajnokság egyéni küzdelmeitől. A vereségeket követően Gálfi Dalma és Udvardy Panna is arról beszélt, folytatniuk kell a munkát a mentális szakemberrel. Meglepő lehet, de ez a magyar teniszben máig nem alapvetés.
Fucsovics Márton sérülés, Udvardy Panna kórházi kezelés után épült fel és várja az Australian Open tenisztorna vasárnapi rajtját.
A rangsorban 57. magyar a 31. helyen kiemelt, hazai közönség előtt szereplő Sebastian Korda ellen nyert. A nőknél búcsúzott Udvardy Panna, aki az első játszmát megnyerte az ausztrál Ajla Tomljanovic ellen, riválisa azonban fordított.
Udvardy Panna személyében az utolsó magyar is befejezte szereplését egyesben a 100 ezer dollár (28 millió forint) összdíjazású budapesti női salakpályás tenisztornán.
A juniorok között szereplő Udvardy Panna egyesben és párosban is kiesett az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.