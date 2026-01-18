Képek az enyészet és megújulás határáról

Budapest;kiállítás;könyv;bérház;fotográfia;

2026-01-18 14:17:00 CET

Vincent Baumgartner fotográfus gondolatokat ébreszt, érzéseket inspirál saját életünk mibenlétéről.

Éppen a legfontosabb témák a legközhelyesebbek. Különösen akkor, ha nem valamilyen megosztó, csatározások kereszttüzében álló motívumról van szó – egyszerűen egy hely szépségéről, jelentőségéről és hangulatáról. Budapest építészeti örökségének nem tudományos, hanem érzelmi-hangulati megközelítésű vizuális feldolgozása pontosan ilyen. Általában üresen esztétizáló, sokszor nosztalgikusan kesernyés, de leginkább szimplán turisztikai célú fotóalbumokkal találkozhatunk.

Vincent Baumgartner Buildings Tell Tales című kötete a főváros hétköznapi, ódon bérházainak belső udvarait bemutatva a legtermészetesebb módon lépi át ezeket a csapdákat. „Egyszerűen” csak őszinte, sallang- és ítélkezésmentes módon mutatja be azt az enyészet és megújulás határán egyensúlyozó, műemléki jellegű, mégis élő, lélegző világot, amely szinte észrevétlenül veszi körül az itt élőket, és aminek csak csillogó felszínét lehet felmérni rövid távon itt tartózkodó turistaként.

A svájci Bienne városában magyar anyától született szerző a középiskola után költözött Budapestre, 2018 óta fényképezi a XIX–XX. század fordulóján épült bérházak udvarait, minden értelemben egyszerre látja kívülről és belülről a magyar fővárost. És egyszerre látja meg az apró részleteket és a nagy egészet, a hangulatokat és a jelentéseket is. A felújítva pompázó freskóktól a félig levakolt lépcsőházakon át az ’56-os golyónyomokat hordozó falakig. A képsorozat finom, visszafogott képei úgy mesélik el az elmúlt 100-150 év magyar mikrotörténelmét, hogy nem a múltról, hanem annak a mára vetített jelentőségéről szólnak. Baumgartner nem kész történeteket mesél holmi letűnt aranykor pusztulásáról, hanem gondolatokat ébreszt, érzéseket inspirál saját életünk mibenlétéről.

A letisztult, egyszerű kompozíciójú, visszafogott színekkel operáló mintegy 150 fényképen egyetlen ember sem tűnik fel. Kizárólag a színek és a fények, illetve az építészeti és képi architektúra eszközeivel operál a szerző.

Mégis rólunk, itt élőkről, a mi viszonyainkról szól – arról, milyen szép is lehetne a világunk, ha képesek és hajlandóak lennénk annak látni.

Infó:

Könyv

Vincent Baumgartner: Buildings Tell Tales – Budapest rejtett kincsei. BELLIBRO Kiadó, 2025

Kiállítás

Vincent Baumgartner: Buildings Tell Tales. FSZEK Központi Könyvtár (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) Megnyitó: 2026. január 20., 17 óra