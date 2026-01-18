Vákuumban született tévéműsor

performansz;kiállítás;Berlin;kabaré;tévéműsor;Tilos az Á;Vákuum TV;

2026-01-18 17:40:00 CET

A Vákuum TV nem hagyományos értelemben vett televíziós csatorna volt: 1994–1995-ben a Tilos az Á nevű szórakozóhelyen futott élőben, közönség előtt mint show-műsor, amelyben keveredett a színház a kabaréval, a performansz a tévézéssel. A csoport munkásságát most Berlinben, az Új Képzőművészeti Társaság (neue Gesellschaft für bildende Kunst – nGbK) East Un Bloc nevű kiállítása mutatja be. A Vákuum TV indulásáról és formabontó műsorairól két egykori taggal, Csernátony Dórával és Forgács Kristóffal beszélgettünk.

Hogy jött az ötlet, hogy 1994-ben felállítsatok egy hatalmas tévékeretet a Tilos az Á nevű helyen, és élő műsort rendezzetek mögötte?

Csernátony Dóra: Hogy ezt megválaszoljuk, vissza kell utaznunk abba a rendszerváltás utáni időszakba, amikor nem volt internet, az emberek pedig nem nagyon tudtak találkozni annyi helyen, csak házibulikban vagy kocsmákban. De abból nagyon kevés volt, nem úgy, mint ma, amikor tele van a belváros pubokkal, és az utcákon hömpölyögnek az emberek. A rendszerváltás után csak pár szórakozóhely volt, és ekkor nyílt meg a Mikszáth téren a Tilos az Á, egy holland mintára készült szórakozóhely. Ezt azért emelem ki, mert ha egy helynek van szelleme, az iszonyatosan sokat ad ahhoz, hogy valami kreatív dolog létrejöjjön. Mi itt találkoztunk fiatal művészekkel, mint Forgács Kristóffal, Till Attilával, Garas Dániellel és Gajzágó Donátával, akik a Kisképzőbe jártak, és akik később csatlakoztak a csapatunkhoz.

A Vákuum TV alapítója, Kistamás László pedig korábban a Kontroll Csoport énekese volt, de csinált már klubot, a Fekete Lyukat, és társaival ő rendezte a Napnap Fesztivált a budapesti Pál-völgyi barlangrendszer katlanjában. Szóval ő egy kultfigura volt, tizenöt évvel idősebb nálunk, és őt kérte fel a Tilos az Á vezetése arra, hogy csináljon egy műsort a helyen, merthogy oda csütörtökön, pénteken és szombaton rengeteg ember ment, de vasárnap, hétfőn meg kedden kevesen. Lacinak pedig volt tévés múltja, és volt köze a videóművészethez, így kitalálta, hogy a Tilos az Á színpadán helyezzünk el egy nagy méretű, fából készült tévékeretet, amelyben mint egy képernyőt kifeszítettünk egy átlátszó tüllvásznat, így amögött megjelenhetett ő mint műsorvezető. Illetve, ha lekapcsoltuk a villanyt, akkor a sötétben a vászonra lehetett vetíteni korábban felvett felvételeket.

1994. márciusban el is indult az első adásunk, ami abban az időszakban azért volt nagy szó, mert csak a királyi televízió egyes és kettes csatornája létezett, és még nem voltak kereskedelmi tévék és internet sem. Tehát egy nagy vákuumban léteztünk, ebben született meg a Vákuum TV.

Minden hétfőn új műsorral készültünk, és reagáltunk az aktuális történésekre.

Hogyan állt össze egy műsor?

Forgács Kristóf: A színpadon először a monoszkópot ábrázoló festményt lehetett látni, majd a vászonra kivetítettük a műsor főcímét, melyben koncentrikus körökben haladtunk egyre beljebb, miközben DJ Palotai elektronikus zenéjét lehetett hallani, melyet nekünk készített. Aztán megjelent a színpadon Kistamás Laci mint showman, aki felkonferálta az első műsorszámot, majd videóbejátszások következtek, melyek között volt reklámparódia vagy családi videó­kat megidéző abszurd felvétel, aztán volt közönségjáték is. Illetve minden műsorban jött meghívott vendég, általában művészek, mint efZámbó István, feLugossy László, Halász Péter, Jordán Tamás és Szentjóby Tamás. A műsor végén pedig volt stáblistánk is. És ami igazán újszerű volt, hogy a Vákuum TV-ben egyszerre lehetett élő és vetített anyagokat egymásra „úsztatva” bemutatni. Ilyen volt, amikor Till Attila (képünkön) bokszmeccset játszott le saját maga kivetített felvételével kék és piros mezben, a közönség kiválasztott tagja pedig utasításokkal irányíthatta őt, akár egy videójátékban.

A Vákuum TV a kabaré, a performansz és a színielőadás keveréke volt. Azért volt jelentős, mert lerántotta a leplet a média manipulatív voltáról, hiszen a közönség a bejátszásaink után elgondolkodhatott azon, hogy valóság-e az, amit a tévében elé tesznek.

Például honnan tudjuk, hogy tényleg élő adást nézünk, még ha ezt ki is írják a képernyőre?

Mit láthatunk a berlini kiállításon?

Cs. D.: Például a Vákuum TV keretét, a monoszkópfestményt, egy Vákuum TV-képeslapot és videóválogatást a csoport munkáiból és az amszterdami fellépéséhez kapcsolódó videóanyagokból. Emellett pedig más nemzetek videóművészettel foglalkozó alkotóinak a munkáit is látni, ami minket is rádöbbentett arra, hogy a ’80-as és ’90-es években mások is foglalkoztak hasonlóval, mint mi, csak akkoriban erről nem tudtunk, mert még izolálva voltunk a Nyugattól. A kiállításon például szerepelnek cseh komputerjáték-dizájnerek, illetve a Laibach nevű szlovén avantgárd zenekarhoz köthető Irwin csoport egy videóinstallációja, ami bemutatja, hogyan kapcsolódik a Kelet a Nyugattal. A szintén kiállító Van Gogh TV pedig osztrák és német technikusok és művészek csoportja volt, amely kábeleken keresztül teremtett kapcsolatot például Köln és Tokió között, így élőben tudtak kommunikálni. Számunkra ez a tárlat megmutatja azt, hogy csoportban alkotni sokkal jobb, mint egyedül, mert több ember munkája nem összeadódik, hanem hatványozódik.

Hogy érzik, ennyi év után milyen utóhatása van a Vákuum TV-nek?

Cs. D.: Az biztosan, hogy mindannyian a mozgóképpel kezdtünk foglalkozni más-más területeken. Ami viszont közös bennünk, hogy a Vákuum TV, bár csak két évig tartott, az életünk egyik legfontosabb időszaka volt. Amikor csináltuk, még nem tudtuk, hogy mekkora a jelentősége, ehhez a felismeréshez el kellett telnie harminc évnek.

F. K.: Két év alatt negyvennégy egyedi adást készítettünk, és mivel a Vákuum TV-ben csak elvétve ismételtünk műsorszámokat, ez azt jelenti, hogy legalább kétszáz műsorszámot készítettünk. Nagyon termékeny időszak volt, amit akkor föl sem fogtunk. Akkor kicsit azt éltük át mint egy rock­zenekar, amelyik a semmiből egyszerre közönséget és nevet szerez, és rengeteg ütős számot hoz létre.