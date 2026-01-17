Lelőtte az apját egy tizenegy éves amerikai kisfiú, mert elvették a Nintendóját

gyilkosság;Egyesült Államok;kisfiú;Nintendo;

2026-01-17 09:29:00 CET

Nagyon dühös lett, amiért elküldték aludni.

Lelőtte az édesapját egy 11 éves pennsylvaniai fiú, mert elvették tőle a Nintendo Switch játékkonzolját - írja a The Guardian.

A bűncselekmény január 13-án történt a család pennsylvaniai otthonában.. E szerint a rendőrséget hajnali 3 óra 20 perc körül riasztották a családi házhoz, miután bejelentés érkezett egy eszméletét vesztett férfiról. Egy negyvenkét éves férfit találtak holtan az ágyában, halálát fejlövés okozta, amely azután dördült el, hogy a szülők nem sokkal éjfél után lefeküdtek aludni. Aznap ünnepelték a fiuk születésnapját, Vallomása szerint a fiú jól is érezte magát a szüleivel, ám úgy tűnik, feldühödött, amikor az apja közölte vele, hogy vége a nintendózásnak, ideje lefeküdni. Ekkor bevonult ugyan a szobájába, amikor azonban a szülei elaludtak, beépített gardróbon keresztül átment a hálószobájukba és lelőtte az apját. Azt állítja, hogy tudta, kire akar lőni, kiabálta is, hogy az apja halott. Később az édesanyjának is azt mondta, hogy ő ölte meg az apját.

Az eset arra mutat rá, milyen könnyen kerülhet gyerek kezébe lőfegyver az Egyesült Államokban, úgy tűnik legalábbis, a fiú nem eleve ölni akart, a szülők hálószobájában először az apja fiókjához ment oda annak a széfnek a kulcsáért, ahova az apja a Nintendo Switch játékkonzolt rejthette. Ekkor bukkant rá a fegyverre. Kivette a fegyvert a széfből, megtöltötte , majd az apja ágyához sétált, hátrahúzta a kakast és lőtt. Amikor a nyomozók megkérdezték tőle, mit gondolt, mi fog történni, amikor elsütötte a fegyvert. A válasz szerint nem gondolt ebben bele, mivel dühös volt.

A fiút őrizetbe vették, emberölés miatt vonják felelősségre, óvadék ellenében sem védekezhet szabadlábon. Az előzetes meghallgatást várhatóan január 22-re tűzik ki.