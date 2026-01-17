Donald Trump szép gesztusnak nevezte, hogy a venezuelai ellenzéki vezető odaadta neki a Nobel-békedíját

Venezuela;Egyesült Államok;Nobel-békedíj;Donald Trump;

Donald Trump szép gesztusnak nevezte, hogy Maria Corina Machado neki adta Nobel-békedíját.

Az amerikai elnök pénteken újságírók előtt beszélt csütörtöki találkozójáról a venezuelai ellenzéki vezetőről a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

Donald Trump a Venezuelából a Maduro-rezsim elől tavaly elmenekült ellenzéki politikust egy nagyon kitűnő asszonynak nevezte, akivel hamarosan ismét beszél.

A felvetésre , hogy miért működik együtt a Maduro-rezsim továbbra is hivatalban lévő vezetőivel, és az ideiglenes elnökként hivatalba lépett Dulcy Rodriguezzel, az amerikai elnök Irak példájával érvelt. Kifejtette, hogy annak idején az iraki diktatórikus rezsim megbuktatása után szinte minden tisztségviselőt eltávolítottak hivatalából, ami az Iszlám Állammal végződött.

Maria Corina Machado 2025 októberben tette ígéretének megfelelően a Fehér Házban tett látogatásán adta át az amerikai elnök a kitüntetést jelentő medált. A venezuelai ellenzéki politikus októberben, miután a Nobel Bizottság bejelentette a kitüntetését közölte, hogy azt Donald Trumpnak ajánlja fel, mert véleménye szerint az amerikai elnök érdemli a béke érdekében tett lépéseivel.

Maria Corina Machado washingtoni látogatásán az amerikai kongresszus republikánus és demokrata politikusaival is találkozott, pénteken pedig részt vett a Heritage Foundation konzervatív agytröszt konferenciáján, ahol az Egyesült Államok által január 3-án végrehajtott katonai akciót mérföldkőnek nevezte Venezuela történetében.

Véleménye szerint Venezuela ügyvivő elnökeként Dulcy Rodriguez parancsokat teljesít, ő pedig így nem tart attól, hogy Donald Trump együttműködése meghosszabbítja a Maduro-rezsim élettartamát.

Hozzátette, hogy a venezuelai stabilizáció érdekében az Egyesült Államok által vezetett folyamat egy igazi latin-amerikai csodához vezethet. Úgy vélte, hogy hazájában hamarosan lehetnek választások, de lehetséges időpontot nem említett, és megjegyezte, hogy egy választás nem zavarhatja meg az ország stabilitása felé tett lépéseket.