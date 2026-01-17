Kapitány István, a világon a legmagasabbra jutó magyar cégvezető a Tisza Párt energetikai szakértője

Magyar Péter;Tisza Párt;Kapitány István;

Kapitány István 37 éven keresztül dolgozott a Shellnél, tíz éven keresztül volt a világ egyik legnagyobb vállalatának globális alelnöke.

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai területének irányításában kap szerepet a Shell korábbi alelnöke, Kapitány István – derül ki az ellenzéki párt vezetőjének szombati Facebook-bejegyzéséből.

Kapitány István 37 éven keresztül dolgozott a Shellnél, tíz éven keresztül volt a világ egyik legnagyobb vállalatának globális alelnöke. Magyar Péter úgy mutatta be őt, mint egy kiemelkedően felkészült és széles körben elismert magyar szakembert. Pályafutása során egy globális nagyvállalat irányításában vett részt, amely 85 országban 45 ezer kereskedelmi egység és mintegy félmillió munkavállaló működését fogta össze. A Shell és a Ferrari hosszú évekre visszanyúló együttműködése révén kapcsolatba került a fejlesztéseken dolgozó szakemberekkel és a Forma–1 versenyzőivel, köztük Michael Schumacherrel, miközben fontosnak tartja, hogy a V-Power üzemanyag fejlesztése Magyarországhoz kötődik.

Kapitány István – akit Magyar Péter 2025 októberében kérhetett fel először, hogy vállaljon szerepet a Tisza Pártban – széles körű üzleti és politikai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, hangsúlyosan vállalja debreceni kötődését, és bár pilótának készült a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt édesapja nyomán, végül a legmagasabbra jutó magyar üzleti vezetők egyikévé vált. Magyar Péter a poszt végén azt írta róla, hogy magát magyarnak tartja, bízik a tehetségben, és erős kötődést érez Magyarország iránt.