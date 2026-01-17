Teljesítményértékelési rendszer: nem törődik a tanári kritikákkal az Orbán-kormány, válaszra sem méltatta a Tanítanék Mozgalom képviselőit

oktatás;

A Tanítanék Mozgalom még 2025 novemberében hívta fel a figyelmet a problémákra.

Már két hónapja, hogy a Tanítanék Mozgalom képviselői egy üzenőfüzetet küldtek Pintér Sándor belügyminiszternek, amelyben több száz pedagógus osztotta meg a tapasztalatait és fogalmazott meg kritikát a tanárok teljesítményértékelésével kapcsolatban, de a tárca részéről azóta sem reagáltak az észrevételekre – tudta meg a Népszava. Érdeklődtünk a Belügyminisztériumnál, olvasták-e a dokumentumot, az abban leírtakat figyelembe veszik-e az értékelési rendszer esetleges átalakításánál, de válaszukban csak annyit írtak, a pedagógus teljesítményértékelési rendszer módosítása jelenleg nincs napirenden.

A Tanítanék képviselői tavaly novemberben személyesen vitték el az üzenőfüzetet a minisztérium budavári épületéhez, a dokumentumot a BM Köznevelési Stratégiai Főosztályának vezetője, Lebanov József vette át, aki a helyszínen azt ígérte, áttekintik és feldolgozzák az észrevételeket. A Tanítanéknak megszólaló legtöbb pedagógus szerint az új értékelési rendszer egyáltalán nem motiváló, voltak, akik visszaélésekről is beszámoltak. Többen írtak arról is, hogy a tankerületi központok korlátozták, egy tantestületen belül mennyien kerülhetnek be a garantált béremelést jelentő kiemelkedő kategóriába.

– Még semmilyen reakció nem érkezett a minisztérium részéről, ez a kormány nem foglalkozik a kritikákkal. “Érdemben” egyeztetni is csak azokkal szeret, akik egyetértenek velük – nyilatkozta lapunknak Pilz Olivér. A Tanítanék képviselője szerint az oktatásügyben évek óta még a vesszőhibák kijavítása sem történik meg egy-egy jogszabályi véleményezés során, úgy véli, az ilyen társadalmi egyeztetések csak színjátékok az Európai Unió felé. Hozzátette: nincs valódi kommunikáció a kormány és a civilek, de a beosztott és felettes között, sőt az ország egyik és másik fele között sem. – Ezért nem jut ez az ország egyről a kettőre. Ezzel a kormány saját maga alatt is vágja a fát, aztán közösen isszuk meg a levét – fogalmazott Pilz Olivér.

A Tanítanék Mozgalom csütörtökön egy oktatáspolitikai javaslatcsomagot is közzétett, amelyet több mint hatezer pedagógus, szülő, diák és oktatási szakértő közreműködésével dolgoztak ki. Hangsúlyozták: a javaslatcsomag “nem kampánylogikára, hanem a mindennapi iskolai valóságra épül”, és olyan problémákra kínál megoldási javaslatokat, mint a jelenlegi oktatás tananyag-központúsága, az oktatási esélyegyenlőtlenségek, de a mostani állami fenntartói modell újragondolását is szükségesnek tartják.