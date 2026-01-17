A NER kedvenc éttermében veszi fel a videóit Matolcsy György

Matolcsy György;Magyar Nemzeti Bank;

2026-01-17 11:19:00 CET

Exkluzív helyszín az exkluzív felvételekhez.

A Várkert Bazárnál lévő Felix étterem emeletén található Kovásznai Szalonban veszi fel videóit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke, Matolcsy György - hívta fel a figyelmet a Telex egyik olvasója.

Az étterem honlapján található leírás szerint a Kovásznai Szalon a neves festő, Kovásznai György munkássága előtt tiszteleg. A Felix rejtett ékszerdoboza, amely exkluzív, kifinomult hangulatával különleges rangot ad minden eseménynek - mintha egy elegáns, művészi nappaliban töltenénk az estét. Ideális helyszín szűk körű találkozókhoz, borkóstolókhoz, évindító prezentációkhoz vagy ünnepi vacsorákhoz.

A honlapon szereplő leírás szerint a szalon ültetett formában 22 fő fogadására alkalmas, és az oldalon egy fénykép is látható a helyiségről. A felvételen jól kivehető a Matolcsy György mögött elhelyezkedő könyvespolc, a szürke függönyökkel, a porcelántányérokkal, valamint a címeres mintázatú, szokatlan tárggyal. A Kovásznai Szalon és a szóban forgó könyvespolc a Felix két, 2021-ben készült videójában is megjelenik. A felvételeken az látható, hogy a teremben két hasonló könyvespolc található. Ezek közül a volt jegybankelnök a videókon a bal oldali előtt foglal helyet, bár a berendezést a 2021-es felvételek óta részben átrendezték. Az étteremnek helyet adó Várkert Kaszinót 2016-ban vásárolta meg az MNB által létrehozott Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány.

A Várkert Kaszinót 2016-ban az MNB által létrehozott Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány vásárolta meg, majd az alapítvány cége több mint egymilliárd forintból felújította az épületet, ahol ezt követően megnyílt az étterem. Az ingatlant az MNB befektetéseit kezelő Optima Zrt. 2020-ban értékesítette egy, a Matolcsy-körhöz köthető magántőkealapnak, amely 2024-ben visszaadta azt az Optimának, majd két héten belül továbbkerült a szintén ide sorolt Stofa György cégéhez. Így az épület közel tíz éve MNB-alapítványokhoz vagy Matolcsy György környezetéhez köthető szereplők tulajdonában van, és a jelek szerint az étterem üzemeltetője időnként forgatásra is átengedi a szalont a volt jegybankelnöknek.

A videók felvételének időpontja nem egyértelmű, mivel eltérő fényviszonyok, többször átrendezett könyvespolc és a hajszín árnyalatának változása látható, miközben Matolcsy György minden alkalommal ugyanazt a kék zakót és feltehetően ugyanazt a fehér inget viseli. Egy olvasói beszámoló szerint Matolcsy György december 17-én délben a Felixben tartózkodott, ami alapján akkor biztosan Budapesten volt.