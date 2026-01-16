Újabb fagyhullám követi az átmeneti enyhülést, január végéig kitarthat a téli hideg

Így érkezik a szibériai hideg hétvégén – írja a néhány napos átmeneti enyhülést váltó fagyokról előrejelzésében az Időkép. Cséki Gergő pénteki összefoglalójában jelezte, hogy jelenleg az ország nagy részén nyálkás, ködös az idő, és a nyugati határ kivételével gyenge olvadás tapasztalható, többfelé plusz 1, plusz 4 fokot mutatnak a hőmérők, de a hétvégén változik a helyzet. – Az északkelet felől terjeszkedő anticiklon peremén főként a talaj közeli légrétegekben újra fagyos, kontinentális eredetű levegő érkezik fölénk kelet felől, visszatérnek az erősebb fagyok. Újra egyre többfelé mérhetünk mínusz 10 fok alatti hőmérsékletet, sőt a vastag hóval fedett, tartósan derült tájakon bőven mínusz 15 fok alá mehetünk – derült ki a prognózisból.
Szombat hajnalban a kevésbé felhős északkeleti határ közelében már megjelennek a mínusz 10 fok közeli minimumok, majd vasárnaptól még keményebb fagyok jönnek. Ekkor északkeleten újra hidegebb lehet mínusz 15 foknál, a jövő hét első felében pedig az ország nagy részén mínusz 10 fok alá hűl le a levegő éjjelente, sőt a vastag hóval borított, tartósan derült tájakon pedig nem lesz ritka a mínusz 15, mínusz 20 fokos fagy sem. Erre leginkább keleten és északon számíthatunk. A lehűlés ugyanakkor pozitív irányú változást is hoz: egyre több lesz a napsütés. Főként az Alföldön és a főváros környékén azonban továbbra is lehetnek tartósan ködös tájak. Ekkor viszont ónos szitálás helyett inkább már hószállingózás, zúzmaraképződés társulhat a ködhöz, ami még téliesebbé varázsolhatja a tájat. Délutánonként ezeken a részeken csak mínusz 10, mínusz 5 fok várható, de a napos vidékeken is jórészt fagypont alatt maradnak a maximumok, a csúcsértékek mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak majd.
A jövő hét is hidegnek ígérkezik, a reggeli köd, pára az Alföld nagy részén megmaradhat, másutt napos idő ígérkezik. Helyenként a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik majd a keleti, délkeleti szelet. Erősen fagyos lesz a reggel, elsősorban az Északi-középhegységben és az Alföld északi felén akár mínusz 18, mínusz 20 fok lehet. Napközben mindenhol fagypont alatt marad a hőmérséklet, kora délután mínusz 9 és és mínusz 1 fok közötti maximumokra van kilátás. Az Időkép háromhetes előrejelzése szerint valószínűleg csak két hét múlva, január végén kezdődhet felmelegedés, amikor jellemzően már éjszaka sem lesz fagypont alatti hőmérséklet.Szerdán 66 esethez vonultak ki a télies időjárás miatt a tűzoltók
A HungaroMet videós előrejelzésében, a MeteoStúdióban Vaszkó András Imre meteorológus is megerősítette, hogy keleties áramlással kontinentális eredetű hideg levegő áramlik lassan, ám annál biztosabban a Kárpát-medencébe a következő napokban. Ismét keményít a tél, és napról napra az egész országban egyre alacsonyabb hőmérsékletekre számíthatunk, és így alakulnak az éjszakai fagyok is mínusz húsz fok körül. Ugyanakkor a jövő hét második feléig jelentősebb csapadék nem várható.A katasztrófavédelem szerint kedden 30 százalékkal nőtt a betegforgalom a kórházak traumatológiai osztályainElképesztő, de kedd délelőtt 18 fok volt a különbség Magyarország leghidegebb és legmelegebb pontja között