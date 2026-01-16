Újabb fagyhullám követi az átmeneti enyhülést, január végéig kitarthat a téli hideg

január;téli időjárás;fagyos idő;

2026-01-16 18:25:00 CET

Azon túl, hogy a vírusokat kissé elriasztja a Magyarországon évtizedes távlatban is szokatlan, keletről érkező időjárás, jó hír, hogy jelentősebb csapadék nem várható.

Így érkezik a szibériai hideg hétvégén – írja a néhány napos átmeneti enyhülést váltó fagyokról előrejelzésében az Időkép. Cséki Gergő pénteki összefoglalójában jelezte, hogy jelenleg az ország nagy részén nyálkás, ködös az idő, és a nyugati határ kivételével gyenge olvadás tapasztalható, többfelé plusz 1, plusz 4 fokot mutatnak a hőmérők, de a hétvégén változik a helyzet. – Az északkelet felől terjeszkedő anticiklon peremén főként a talaj közeli légrétegekben újra fagyos, kontinentális eredetű levegő érkezik fölénk kelet felől, visszatérnek az erősebb fagyok. Újra egyre többfelé mérhetünk mínusz 10 fok alatti hőmérsékletet, sőt a vastag hóval fedett, tartósan derült tájakon bőven mínusz 15 fok alá mehetünk – derült ki a prognózisból.

Szombat hajnalban a kevésbé felhős északkeleti határ közelében már megjelennek a mínusz 10 fok közeli minimumok, majd vasárnaptól még keményebb fagyok jönnek. Ekkor északkeleten újra hidegebb lehet mínusz 15 foknál, a jövő hét első felében pedig az ország nagy részén mínusz 10 fok alá hűl le a levegő éjjelente, sőt a vastag hóval borított, tartósan derült tájakon pedig nem lesz ritka a mínusz 15, mínusz 20 fokos fagy sem. Erre leginkább keleten és északon számíthatunk. A lehűlés ugyanakkor pozitív irányú változást is hoz: egyre több lesz a napsütés. Főként az Alföldön és a főváros környékén azonban továbbra is lehetnek tartósan ködös tájak. Ekkor viszont ónos szitálás helyett inkább már hószállingózás, zúzmaraképződés társulhat a ködhöz, ami még téliesebbé varázsolhatja a tájat. Délutánonként ezeken a részeken csak mínusz 10, mínusz 5 fok várható, de a napos vidékeken is jórészt fagypont alatt maradnak a maximumok, a csúcsértékek mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak majd.

A jövő hét is hidegnek ígérkezik, a reggeli köd, pára az Alföld nagy részén megmaradhat, másutt napos idő ígérkezik. Helyenként a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik majd a keleti, délkeleti szelet. Erősen fagyos lesz a reggel, elsősorban az Északi-középhegységben és az Alföld északi felén akár mínusz 18, mínusz 20 fok lehet. Napközben mindenhol fagypont alatt marad a hőmérséklet, kora délután mínusz 9 és és mínusz 1 fok közötti maximumokra van kilátás. Az Időkép háromhetes előrejelzése szerint valószínűleg csak két hét múlva, január végén kezdődhet felmelegedés, amikor jellemzően már éjszaka sem lesz fagypont alatti hőmérséklet.

A HungaroMet videós előrejelzésében, a MeteoStúdióban Vaszkó András Imre meteorológus is megerősítette, hogy keleties áramlással kontinentális eredetű hideg levegő áramlik lassan, ám annál biztosabban a Kárpát-medencébe a következő napokban. Ismét keményít a tél, és napról napra az egész országban egyre alacsonyabb hőmérsékletekre számíthatunk, és így alakulnak az éjszakai fagyok is mínusz húsz fok körül. Ugyanakkor a jövő hét második feléig jelentősebb csapadék nem várható.