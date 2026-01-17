Tizenegy emberrel a fedélzetén eltűnt egy repülőgép Indonéziában

légiközlekedés;Indonézia;eltűnt repülőgép;

2026-01-17 17:42:00 CET

A hatóságok feltételezése szerint a jármű balesetet szenvedhetett.

Eltűnt egy halászati megfigyelésre használt ATR 42-500 típusú repülőgép szombaton Indonéziában 11 emberrel a fedélzetén – írja a Reuters.

A gép, az Indonesia Air Transport légitársaság repülője helyi idő szerint nagyjából fél kettőkor vesztette el a kapcsolatot a légiirányítással Dél-Szulavézi tartomány Maros körzetében - közölte a helyi mentőszolgálat egyik vezetője. Andi Sultan elmondása szerint a repülőgép Yogyakartából indult, és Makassarba, Dél-Szulavézi tartomány fővárosába tartott, amikor megszakadt vele az összeköttetés. A fedélzeten nyolc fős személyzet és három utas tartózkodott - tette hozzá. A keresésbe mintegy 400 embert vontak be, köztük katonai és rendőri egységeket is, a mentési munkát azonban jelentősen nehezíti a rossz időjárás. A tisztviselő az eset lehetséges okairól nem kívánt nyilatkozni. A hatóságok azt feltételezik, hogy a repülőgép a Bulusaraung-hegy csúcsa közelében zuhant le, ezért a mentőcsapatokat erre a területre irányították.

A repülőgépet Indonézia Tengerügyi és Halászati Minisztériuma bérelte. Sakti Wahyu Trenggono tengerügyi és halászati miniszter közlése szerint a három utas a minisztérium munkatársa volt, akik a halászati területek légi ellenőrzését végezték.

Az ATR 42-500 egy regionális, légcsavaros meghajtású repülőgép, amely jellemzően 42-50 utas szállítására alkalmas. A Flightradar24 meg nem erősített adatai alapján egy, a leírásnak megfelelő repülőgép mintegy 11 000 láb magasságban, keleti irányban haladt a Jáva-tenger felett, majd rövid időn belül gyorsan veszíteni kezdett a magasságából, és eltűnt a nyomkövető rendszerekből.

A francia-olasz repülőgépgyártó ATR azt közölte, hogy értesült az indonéziai balesetről, és szakértőivel támogatja a helyi hatóságokat a vizsgálat lefolytatásában.