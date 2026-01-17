Ali Hamenei ajatollah szerint az Egyesült Államokat és Donald Trumpot is felelősség terheli az iráni tüntetések miatt

Irán;Közel-Kelet;Egyesült Államok;tüntetések;Donald Trump;Ali Hamenei ajatollah;

2026-01-17 15:45:00 CET

Egy jogvédő szervezet adatai szerint a demonstrációk során eddig már több mint háromezer ember vesztette életét.

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah azzal vádolta meg az Egyesült Államokat és Donald Trumpot, hogy felelősek az országban a közelmúltbeli tiltakozások idején történt áldozatokért, a keletkezett károkért és - saját megfogalmazása szerint - a „rágalmazásért”.

A BBC beszámolója szerint szombati beszédében elismerte, hogy a legutóbbi zavargások során több ezer ember vesztette életét, közülük egyesek „embertelen, kegyetlen módon”, ugyanakkor a halálesetekért az általa „lázítóknak” nevezett csoportokat tette felelőssé.

Az Egyesült Államok elnöke korábban azt üzente az iráni demonstrálóknak, hogy folytassák a tiltakozást. Donald Trump egyúttal katonai beavatkozással fenyegetett abban az esetben, ha a biztonsági erők megölnék őket. Szombati beszédében Hamenei azt is kijelentette, hogy Irán Donald Trump elnököt „bűnözőnek” tekinti, és szerinte az Egyesült Államokat „felelősségre kell vonni” a közelmúltbeli zavargások miatt. A legfelsőbb vezető közösségi oldalán azt is állította, hogy Amerika célja Irán „lenyelése”.

Donald Trump szerdán azt mondta, úgy értesült, hogy „Iránban leálltak a gyilkosságok”, ugyanakkor hozzátette, hogy továbbra sem zárja ki a katonai fellépés lehetőségét az országgal szemben. Az Egyesült Államokban működő Iranian Human Rights Activists News Agency (HRANA) adatai szerint az iráni tiltakozások eddig 3090 ember életét követelték.

A megmozdulások december 28-án kezdődtek, eredetileg gazdasági okok miatt. Azóta a tüntetések egyre inkább Irán legfelsőbb vezetőjének hatalma elleni követelésekké alakultak. Az iráni kormány a demonstrációkat „lázongásoknak” minősítette, és azt állítja, hogy azokat Irán ellenségei támogatják. A tüntetőkkel szemben halálos erőt alkalmaztak, miközben az internetet és a kommunikációs szolgáltatásokat szinte teljes egészében lekapcsolták. Az elmúlt napokban kevesebb hír érkezett újabb zavargásokról, ugyanakkor az internet-hozzáférés továbbra is erősen korlátozott, ezért a helyszíni fejlemények pontos megítélése továbbra sem lehetséges.