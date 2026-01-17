Két lavina végzett öt emberrel Ausztriában

Alpok;Ausztria;lavina;

2026-01-17 21:09:00 CET

A két baleset egymáshoz közeli helyszínen, nagyjából másfél óra eltéréssel történt.

Két lavina összesen öt ember halálát okozta Ausztriában - írja a BBC.

Szombaton egy lavina sodort el egy hétfős síelőket a Salzburg közelében fekvő Pongau térségében. A riasztás délután két óra körül érkezett a hegyimentőkhöz. Négy embert holtan találtak, egy további személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

Mintegy másfél órával korábban egy lavina sodort el egy női síelőt nyílt, pályán kívüli alpesi terepen, nem messze a későbbi baleset helyszínétől. Gerhard Kremser, a pongaui hegyi mentőszolgálat vezetője részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Egyébként Pongau térségében további lavinákat is észleltek, de ezek nem jártak személyi sérülésekkel. Az elmúlt napokban a kedvezőtlen időjárás és a veszélyes hóviszonyok miatt több halálos baleset is történt az Alpok különböző részein. Kedden egy lavina egy 13 éves cseh fiút sodort el az osztrák Alpok egyik síközpontjában, Bad Gasteinben, múlt vasárnap pedig egy 58 éves síelő vesztette életét lavinában a nyugat-ausztriai Tirol tartományban, a Weerberg térségében.

A szomszéd Svájcban pénteken egy német állampolgár halt meg lavinabalesetben, további négy ember pedig megsérült, miközben sífutáson vettek részt. A múlt hétvégén Franciaországban hat síelő vesztette életét különböző alpesi síterepeken, lavinák sodorták el őket.