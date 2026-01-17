Ukrajna szerint az oroszok atomerőműveket ellátó alállomásokra is csapást akarnak mérni, egész Európa nukleáris biztonsága veszélyben lehet

atomerőmű;Ukrajna;energiabiztonság;nukleáris energia;orosz megszállás;

2026-01-17 20:41:00 CET

A cél az, hogy teljesen megszakítsák Ukrajna energiaellátását, fűtés és áram nélkül hagyva az ország lakóit.

Oroszország azt tervezi, hogy támadást indít azok ellen az alállomások ellen, amelyek Ukrajna három jelenleg is működő atomerőművét látják el Nyugat- és Dél-Ukrajnában. A cél az, hogy teljesen megszakítsák Ukrajna energiaellátását, fűtés és áram nélkül hagyva az ország lakóit – idézi a The Kyiv Independent a ukrán katonai hírszerzés (HUR) figyelmeztetését.

Ukrajna számos térségében már most is akadozik az áram- és hőellátás, miután Oroszország szisztematikusan támadja és rombolja az ország energetikai infrastruktúráját. Az atomerőművek hálózatról való leválasztása azonban új szintre emelné a válságot: fagypont alatti hidegben az ukránok teljesen áram és fűtés nélkül maradnának.

A HUR szerint a Putyin-rezsim arra törekszik, hogy a harcok és az energiarendszert érő nyomás révén Ukrajnát olyan feltételek elfogadására kényszerítse, amelyek a háború lezárásához vezetnének. Az oroszok eddig kilenc ukrán régióban összesen tíz kulcsfontosságú energetikai alállomást térképeztek fel, az energetikai létesítmények elleni legutóbbi, kiterjedt támadások hatására az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége is lépett: a szervezet szakértői csoportot készül küldeni Ukrajnába, hogy megvizsgáljon tíz olyan alállomást, amelyek kulcsszerepet játszanak Ukrajna nukleáris biztonsága szempontjából. Ennek időpontját egyelőre nem közölték. Vitalij Zaicsenko, az ukrán állami villamosenergia-hálózatot üzemeltető Ukrenergo vezérigazgatója a lapnak nyilatkozva hangsúlyozta: Oroszország folyamatosan arra törekszik, hogy leválassza Ukrajna atomerőműveit az elektromos hálózatról, ami rendkívül súlyos kockázatot jelent a nukleáris biztonságra - nemcsak az ország, hanem egész Európa számára.

Az atomerőművek működéséhez biztonsági okokból elengedhetetlen a folyamatos áramellátás, a többi között a reaktorok hűtőrendszereinek fenntartása miatt. Amennyiben egy működő erőmű lekapcsolódik a hálózatról, azonnal tartalék dízelgenerátorokra kell támaszkodnia. Ha ezek a tartalék rendszerek meghibásodnak, akár néhány órán belül is súlyos nukleáris baleset következhet be.

Oroszország hónapok óta tartó támadássorozata Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen országszerte tervezett áramszüneteket tett szükségessé, hogy elkerüljék a hálózat összeomlását. Ennek következtében emberek milliói maradtak áram nélkül. A válság elmélyülése miatt az ukrán kormány január 14-én rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban.

Oroszország eddig nem indított közvetlen támadást Ukrajna atomerőművei ellen, amelyeket az állami tulajdonú Energoatom üzemeltet. Ugyanakkor az ország többi áramtermelő kapacitásának döntő részét - köztük hőerőműveket és vízerőműveket - már megrongálta vagy teljesen megsemmisítette. Mivel ezek az erőművek nagyrészt kiestek, Ukrajna jelenleg elsősorban az atomenergiára támaszkodik az áramellátásban. Ha az atomerőművek is lekerülnének az elektromos hálózatról, Ukrajna nem lenne képes elegendő energiát előállítani az ország fűtési és áramellátási szükségleteinek fedezésére.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte: Ukrajna megosztja a lehetséges támadásokra vonatkozó hírszerzési információkat külföldi partnereivel abban a reményben, hogy nemzetközi nyomást tudnak gyakorolni Oroszországra.

A miniszter az X közösségi oldalon úgy fogalmazott: Moszkva nem ismer határokat abban a - szavai szerint - népirtó célban, hogy a tél kellős közepén megfossza az ukrán lakosságot az áramellátástól. Hozzátette: itt az ideje annak, hogy a nemzetközi közösség - köztük a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a nukleáris biztonságot kiemelten kezelő nagyhatalmak - egyértelmű figyelmeztetéseket intézzenek Moszkva felé, és rákényszerítsék a tervek feladására.

Mindeközben az energetikai szakemberek éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy helyreállítsák a támadások okozta károkat, munkájukat azonban a fagypont alatti hideg és az ismétlődő csapások is nehezítik. Az utóbbi időszakban az orosz támadások sűrűsége miatt gyakran nincs elegendő idő arra, hogy a létesítményeket teljesen megjavítsák, mielőtt ismét célponttá válnának.