Hankó Balázs kezdeményezte Dobrev Klára mentelmi jogának a felfüggesztését az EP-ben, a DK-elnök szerint ez az orbáni megtorlás része

2026-01-18 12:31:00 CET

Dobrev Klára áll elébe.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kezdeményezéte, hogy az Európai Parlament függessze fel Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke mentelmi jogát. Az ellenzéki párt lapunkhoz is eljuttatott közleménye szerint egyértelmű az összefüggés a lépés és a között, hogy az elmúlt időszakban a párt és az elnöke is kiemelten foglalkozott a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélések feltárásával.

Dobrev Klára a lépést úgy kommentálta, az Orbán Viktor által korábban ígért, soha nem látott megtorlás zajlik. Felidézte, hogy a DK politikusai hónapok óta kérdezik a Fideszt és a KDNP-t, hogy ki az a Zsolti bácsi, de érdemi választ mindeddig nem kaptak. – Ennek ellenére a DK egyre közelebb kerül annak feltárásához, hogy kik lehettek azok a magas rangú állami vagy rendőri vezetők, akik az elmúlt években fedezték a pedofil bűncselekmények elkövetőit – hangsúlyozta az ellenzéki politikus.

Dobrev Klára kitért arra is, hogy a Demokratikus Koalíciót a Szőlő utcai ügy foglalkoztatja, hanem több más pedofilügy is. példaként Dobrev Klára „egy kecskeméti plébános” esetét említette, aki állítása szerint jelentős állami támogatásban részesült a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, miközben felmerült az ügyben, hogy kiskorú áldozatai is lehettek.

Dobrev Klára ekkor egyrészt elfelejtette megemlíteni, hogy Hatházi Róbert ügyét a Népszava tárta fel még 2024 szeptemberében, másrészt pedig a támogatást hivatalosan nem a kecskeméti plébános, hanem a plébániájának címére bejegyzett Kecskemét-Széchenyiváros Közösségépítő Egyesület kapta.

Ez 2023-ban jóval több mint 100 millió forint kormányzati támogatást jelentett család- és ifjúságvédelmi programokra, a pont Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztériumtól például 75 millió forintot nyert el szexuáledukációs felvilágosító képzésre. Emellett a kecskeméti önkormányzat is 4,5 millióval támogatta az egyesületet.

Mint nemrég megírtuk, azt több mint egy éve nem tudni, hol tart az ügyben indított nyomozás.

Dobrev Klára szerint a miniszter kezdeményezése is annak a kísérletnek a része, amelynek célja az ő megfélemlítése és elhallgattatása, ám hangsúlyozta, hogy ez nem fog sikerülni. – A Demokratikus Koalíció az egyetlen politikai erő, amely nyíltan fel meri tenni a kérdéseket az egyházak körüli visszaélésekről, az állami gyermekvédelmi intézmények egyházaknak történő átadásáról, valamint arról, miért nem merül fel a gyónási titok felfüggesztésének kérdése pedofil bűncselekmények esetén – hangsúlyozta az EP-képviselő, aki egyben azt üzente Hankó Balázsnak, Semjén Zsoltnak és Orbán Viktornak, hogy őt nem lehet megfélemlíteni, nem lehet elhallgattatni, és továbbra is vállalja a politikai és jogi következményeket.