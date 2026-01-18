Több mint 700 millió forintot fizetett ki a MÁV tavaly a húsz percen túli késésekért, de a helyzet így is jobb, mint előtte

vasút;MÁV;menetrend;Volánbusz;HÉV;vonatközlekedés;vonatkésés;Hegyi Zsolt;

2026-01-18 16:29:00 CET

Amíg 2024-ben 6 év 11 hónapnyit késtek a vonatok, addig ez tavaly már „csak” 5 és fél évnyi perc volt.

A késéseket több mint 3 százalékpontnyival tudta csökkenteni a MÁV tavaly, és az a céljuk, hogy 2030-ra 88 százalékra javítsák a vonatok pontosságát – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója vasárnap a Facebook-oldalán.

A vasúttársaság vezérigazgatója által idézett, ma közreadott éves jelentés szerint javult a menetrendszerűség 2025-ben: a személyszállító vonatok 81,35 százaléka 6 percnél kisebb késéssel vagy késés nélkül érkezett a célállomásra, míg 2024-ben ennek aránya 78,47 százalék volt.

Az adatok szerint különösen a nyári főszezon és a decemberi ünnepi időszak adatai voltak jelentősen jobbak az előző évinél. 2025 decemberében 83,57 százalékos pontossággal közlekedtek a vonatok, ami az előző hónapnál majdnem 7, az egy évvel korábbinál pedig több mint 5 százalékkal kedvezőbb adat. Tavaly nyáron pedig közel 7 százalékkal pontosabban jártak a vonatok, mint 2024-ben – áll a jelentésben.

Húsz percen túli késések miatt a MÁV 734,8 millió forintot fizetett vissza kártérítésként, a jegyár feleként az utasainak tavally, de csak a járatok 3,1 százaléka késett ilyen sokat, miközben az arányuk 2024-ben még 5,9 százalék volt.

A menetrendszerűség javulása három főbb okra vezethető vissza: a célzott pályafelújításra, azaz a lassújelek feloldására, a korszerűbb mozdonyok szolgálatba állítására és az Országos Haváriaközpont működésére, amelynek köszönhetően a rendkívüli helyzetek kezelése gyorsabbá vált.

A jelentés szerint a HÉV-ek továbbra is kiemelkedő, 99,6 százalék körüli értékeket teljesítettek, a Volán-járatok pedig 97 százalék körüli pontossággal szállították az utasokat. Amíg 2024-ben 6 év 11 hónapnyit késtek a vonatok, addig 2025-ben már „csak” 5 és fél évnyi percet.

Az ígéretek szerint a további javulás érdekében folytatódik a nagyteljesítményű mozdonyok üzembe állítása. A tavalyi pályakarbantartásokat 2026-ban továbbiak követik, például a ceglédi vonal leromlott szakaszain, Tokaj térségében, a Vámosgyörk-Újszász, valamint a Kiskunfélegyháza-Orosháza vonalon. Küszöbön áll több nagy projekt indulása is, amelyektől a szegedi, miskolci IC-vonatok menetidejének érdemi csökkenése várható. Tervezik a 160 kilométer per órás sebesség biztosítását, a 2026 márciusában induló kelebiai vonal után év végétől a Gyoma-Lőkösháza, majd 2027-től a Szajol-Debrecen vonalszakaszon is. Ezáltal a békéscsabai és debreceni vonalakon is csökkenne a menetidő és nőne a menetrendszerűség – olvasható a jelentésben.