Vasárnap van, felsővezeték-szakadás, járműhiba vagy ki tudja mi miatt késnek a MÁV-járatok

MÁV;Volán;járatkimaradás;felsővezeték-szakadás;vonatkésések;járműhiba;

2026-01-18 14:58:00 CET

A záhonyi és békéscsabai fővonalon egy szakaszon délelőtt állt a vasúti forgalom, pótlóbuszokat is be kellett állítani, késésekre a továbbiakban is számítani lehet.

Szolnok és Szajol között először vasárnap kora délelőtt jelezte a MÁV-csoport a honlapján, hogy bajok vannak a vontközlekedéssel. Tíz óra előtt azt írták, hogy a jelzett szakaszon feszültségkimaradás miatt állt a forgalom, a vonatok várakozásra kényszerültek, késéssel indultak tovább, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon 40-50 perccel megnőtt a távolsági vonatok menetideje. Bő fél órával későbbi magyarázat már felsővezeték-hiba elhárítását közölték, már „csak” 30-45 perces késéseket ígérve, majd arról írtak, hogy a fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük. – A korlátozás ideje alatt a távolsági vonatok Budapest és Debrecen között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe. A Szolnok-Budapest között utazóknak az elővárosi vonatok igénybevételét javasoljuk – tették hozzá.

Végül délután fél három után jött a hír, helyreállították a korábban megsérült felsővezetéket, papíron 13:30-tól már ismét mindkét vágányon, korlátozás nélkül közlekednek a vonatok Szolnok és Szajol között, már nem kell pótlóbuszra átszállni. A záhonyi és békéscsabai fővonalon fokozatosan, késő délutánra állhat helyre a távolsági vonatok menetrendszerű közlekedése, addig még késések és rövidebb útvonalon közlekedő járatok előfordulhatnak.

Mátészalkánál is gondok akadtak, ugyanis a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város és Tiborszállás, valamint Nyíregyháza, illetve a Fehérgyarmat–Mátészalka–Záhony vonalon is csak pótlóbuszok közlekednek. A leállás okát itt nem említették, ahogy arra sem derült fény, hogy a vasárnap a Győrből 10:13-kor Veszprémbe induló személyvonat (39514) miért közlekedett 40 perces késéssel.

A délutáni változások között legalább ismertté vált, hogy az Aszódról 11:44-kor Balassagyarmatra indult S780-as vonat (33514) közel egy órás késéssel közlekedik járműhiba miatt. Ennek következtében azonban a Balassagyarmatról 13:49-kor Aszódra induló S780-as vonat (33525) is 30-40 perces késéssel indulhatott el. Ismeretlen hiba támadt Somoskőújfalunál is, ahonnan a 14:14-kor Hatvanba induló személyvonat (5813) helyett pótlóbusz közlekedik. Kimaradás volt a MÁV-csoporthoz tartozó Volánnál is, nem tudni miért. A Budapest, Árpád hídtól 13:05-kor Pilisborosjenőre induló 840-es járat, valamint a Pilisborosjenőről 13:55-kor Budapestre induló 840-es járat nem közlekedik. Az utasok a később induló buszokat vehették igénybe.