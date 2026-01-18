Több ezer zacskó mirelit hasábburgonyát mosott partra a víz Anglia déli részén

Anglia;Egyesült Királyság;tengerpart;krumpli;

2026-01-18 19:58:00 CET

Volt, ahol a gyorsfagyasztott hasábburgonya mintegy 75 centiméter magasan állt.

A minap szokatlan látvány fogadta a dél-angliai Sussex partjainál sétálókat: több ezer zsák mirelit hasábburgonyát mosott partra a víz Eastbourne közelében, miután a héten korábban több élelmiszert és csomagolóanyagot szállító konténer sodródott ki a tengerből – írja a BBC.

Egy helyi lakos, Joel Bonnici szombati sétája során döbbenten tapasztalta a helyzetet a Beachy Head sziklái melletti Falling Sands partszakaszon. „Kétszer is meg kellett néznem, amit látok” – nyilatkozta, hozzátéve, hogy a part úgy nézett ki, mint a Karib-tenger aranyló homokos strandjai. Néhány helyen a gyorsfagyasztott krumpli mintegy 75 centiméter magasan állt.

A közösségi médiában önkénteseket toboroznak a takarításhoz, mert a műanyag zacskók mielőbbi eltávolítása kiemelt feladat. Bonnici kiemelte, hogy a szemét a közelben élő fókákra is veszélyt jelent. A HM Coastguard közlése szerint kedden három konténer mosódott partra Seafordnál, egyet pedig Littlehamptonnál emeltek ki, továbbá hulladékot találtak Beachy Headnél is. Pénteken légi felderítés történt, újabb konténereket nem észleltek partok közelében.

A hatóságok több partszakaszt – Selsey, Eastbourne, Newhaven, Rustington, Rottingdean és Beachy Head – figyelnek, miután az eset egy hónappal követte azt, hogy 16 konténer esett a tengerbe a Baltic Klipper nevű teherhajóról a Wight-sziget közelében, majd a Goretti vihar idején további hajókról is konténerek zuhantak vízbe. A hatóságok arra kérik a helyieket, hogy legyenek különösen óvatosak a partszakaszok látogatásakor, illetve jelentsék az újonnan talált hulladékot.