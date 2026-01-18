Közös nyilatkozatot adott ki Grönland ügyében nyolc nagy európai ország

Európai Unió;Egyesült Államok;Grönland;Donald Trump;annektálás;közös nyilatkozat;

2026-01-18 17:33:00 CET

A dán fennhatóság alá tartozó sziget amerikai annektálását ellenző államok az eszkaláció veszélyére figyelmeztetnek.

Közös nyilatkozatban figyelmeztetett az eszkaláció veszélyére vasárnap az a nyolc európai ország, amely ellenzi, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot, és amelyekkel szemben Donald Trump amerikai elnök februártól 10 százalékos vámot helyezett kilátásba.

Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország,az Egesült Királyság, Hollandia és Finnország vasárnap közzétett közös állásfoglalása szerint a büntetővámok aláássák a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes eszkalációhoz vezethet. „Továbbra is egységesen és összehangoltan fogunk reagálni. Elkötelezettek vagyunk szuverenitásunk megvédése mellett” – tették hozzá.

A nyolc ország leszögezte, hogy szolidáris Dániával és Grönland népével. „A NATO tagjaként elkötelezettek vagyunk az Északi-sarkvidék biztonságának erősítése mellett, mert ez a közös transzatlanti érdek” – húzták alá.

Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök vasárnap a kereskedelmi háború veszélyeire hívta fel a figyelmet. – Úgy gondolom, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne csöppenjünk egy fékeveszett kereskedelmi háborúba. Nem hiszem, hogy bárki is jól járna ezzel – mondta a kormányfő. Lars Klingbeil német alkancellár és pénzügyminiszter szerint Németország és európai partnerei nem hagyják, hogy Donald Trump zsarolja őket. Mint mondta, Németország mindig is kezet fog nyújtani az Egyesült Államoknak, hogy közös megoldásokat találjanak, de Berlin Grönland ügyében nem tart Washingtonnal. – Tehát a világos üzenet, hogy nem hagyjuk magunkat megzsarolni, és lesz európai válasz – fűzte hozzá.

Mindemellett a német műveleti parancsnokság vasárnap közölte, hogy még a nap folyamán visszatér az a 15 német katona, akiket pénteken este küldtek Grönlandra, hogy felmérjék a viszonyokat hadgyakorlatok megtartásához. A tájékoztatás szerint az egység elvégezte feladatát, és felderítő missziója eredményeit a napokban kiértékelik.