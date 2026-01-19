Minneapolis fellázadt az erőszak ellen, elzavarná az ICE-ügynököket

képgaléria;Minneapolis;ICE ügynökök;

Autójukból kirángatott, otthonukban fegyverrel lerohant polgárok, szétszakított családok – a Trump-kormányzat több mint 3000 szövetségi ügynököt vezényelt Minneapolisba, hogy eddigi legnagyobb razziájuk során az engedély nélküli bevándorlókat begyűjtsék, majd deportálják.

Az ügynökök egy férfit lábon lőttek, egy vélhetően ártatlan 37 éves nőt (első képünkön) halálosan megsebesítettek, mire városszerte heves tüntetések robbantak ki az erőszak ellen.

Jacob Frey polgármester inspirálónak nevezte a békésen tüntetőket, de arra intette a garázdálkodókat, hogy „ne kapják be a csalit”, ne teremtsenek még nagyobb káoszt, alapot adva az erőszakos kormányzati fellépésre. Az ICE-ügynököket pedig keresetlen szavakkal („Get the fuck out of Minneapolis!”) szólította fel a távozásra.

A szövetségi főügyész immár az igazságszolgáltatás akadályozásáért akarja beperelni Frey polgármestert és az erőszak ellen szintén felszólaló Tim Walz minnesotai kormányzót, amit a demokrata párti Walz igazi autoritariánus húzásnak minősített.