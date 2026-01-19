Népszava
képgaléria;Minneapolis;ICE ügynökök;
2026-01-19 06:00:00 CET
Minneapolis fellázadt az erőszak ellen, elzavarná az ICE-ügynököket
Autójukból kirángatott, otthonukban fegyverrel lerohant polgárok, szétszakított családok – a Trump-kormányzat több mint 3000 szövetségi ügynököt vezényelt Minneapolisba, hogy eddigi legnagyobb razziájuk során az engedély nélküli bevándorlókat begyűjtsék, majd deportálják.
Az ügynökök egy férfit lábon lőttek, egy vélhetően ártatlan 37 éves nőt (első képünkön) halálosan megsebesítettek, mire városszerte heves tüntetések robbantak ki az erőszak ellen.
Jacob Frey polgármester inspirálónak nevezte a békésen tüntetőket, de arra intette a garázdálkodókat, hogy „ne kapják be a csalit”, ne teremtsenek még nagyobb káoszt, alapot adva az erőszakos kormányzati fellépésre. Az ICE-ügynököket pedig keresetlen szavakkal („Get the fuck out of Minneapolis!”) szólította fel a távozásra.
Egy hosszú vagy hosszabb ideig tartó szerelmi kapcsolatból való kilépés ugyanolyan traumatikus lehet, mint egy haláleset. Mindkettő végleges eltávolodást jelent az egykor szeretett személytől. A szakítást átélő ember nem is gondol arra, hogy talán gyermekkori sebekből ered a jelenben felnőttkori kapcsolati veszteségeinek feldolgozhatatlansága. Szokolai Katus mentálhigiénés szakember, traumafókuszú segítő, life coach, a téma szakértője – interjúnk második részében – körüljárja a szakítás témáját, valamint az eddigiekhez képest új megközelítést ad, hiszen a trauma oldaláról dolgozza fel a szakítást. Nemrég megjelent Szakítós könyv című kötetében gyakorlatok is segítenek a szakítás traumájának feloldásában.