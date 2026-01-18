Elfogadta a jelölést, Szeged díszpolgára lesz Krasznahorkai László

„Krasznahorkai Lászlót jelölöm Szeged új díszpolgárának” – közölte Botka László vasárnap este a Facebook-oldalán.
Szeged polgármestere posztjában hozzátette, a Nobel-díjas író elfogadta a címet, és elmegy május 22-én a Szeged Napi Díszközgyűlésre. „Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Krasznahorkai László Szegeden kezdte egyetemi tanulmányait, itt publikálta első műveit! Művei, tanítása a mi európai, magyar szegediségünk. Büszkék vagyunk rá, és hálásak vagyunk neki! Éljen Szeged új díszpolgára!” – írta Botka László.
Stockholmban 2025. december 10-én 13-an vették át a Nobel-díjukat, de csak négyüknél ujjongott a közönség – köztük Krasznahorkai Lászlónál, akit a díjazottak közül egyedüliként svédül köszöntötte Anders Olsson professzor, aki az író életművén át vezette a hallgatóságot, kiemelve az emberi elesettség mesteri ábrázolását, írói nyelvének egzisztenciális mélységeit. – Krasznahorkai László írói nagysága abban rejlik, hogy sikerült ötvöznie az illúzióktól teljesen mentes, az ember által teremtett rendíthetetlenségen átlátó művészi tekintetet az irodalom erejébe vetett rendíthetetlen hittel – méltatta a professzor az egyébként is világhírű magyar írót.Könyvesbolt, metró, fényjáték: most egész Stockholm Krasznahorkai Lászlóról szól egy kicsitKrasznahorkai László átvette az irodalmi Nobel-díjat „Ti vagytok a remény” – mondta Krasznahorkai László a műveit elemző stockholmi diákoknak egy könyvtárbanKrasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott