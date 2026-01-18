díszpolgár;Szeged;Nobel-díj;Botka László;irodalmi Nobel-díj;Krasznahorkai László;

2026-01-18 20:25:00 CET

Elfogadta a jelölést, Szeged díszpolgára lesz Krasznahorkai László

Botka László az irodalmi Nobel-díjas írót jelölte a címre, aki jelezte: ott lesz május 22-én a Szeged Napi Díszközgyűlésen.