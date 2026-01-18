Magyar Péter: Kapitány István pályára küldése sokkolta a Fideszt, pedig az igazolási szezon le se zárult

Fidesz;Magyar Péter;Tisza Párt;Kapitány István;

2026-01-18 18:33:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint Kapitány István személye azt is jelzi, hogy az amerikai álom számunkra is elérhető.

„Kapitány István megjelenésével, szakmai tapasztalatával, alázatával, humorával és emberségével már az első pillanatban megmutatta a magyarok millióinak, hogy mennyivel előrébb tarthatna a hazánk, ha húsz éve nem bűnözők vezetnék ezt a csodálatos országot” – közölte Magyar Péter vasárnap a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztját azzal folytatta: „Kapitány István személye azt is jelzi, hogy az amerikai álom számunkra is elérhető és hogy Magyarország is lehet működő és emberséges ország, ha a megfelelő személyek kapnak felhatalmazást a vezetésére.”

Magyar Péter ezután egy futballhasonlattal élve arról írt, hogy „Kapitány István pályára küldése láthatóan sokkolta az egyébként is demotivált és a szétesés szélén álló politikai ellenfél narancsmezes csapatát”. A pártelnök úgy fogalmazott, „a bukás előtt álló csapatkapitányuk”, vagyis Orbán Viktor nem magában keresi a hibát és nem a saját csapatát igyekszik formába hozni, hanem „sportszerűtlen eszközökkel az ellenfél csapatát igyekszik lejáratni és ha kell a bírót lefizetni”.

Bejegyzése végén Magyar Péter jelezte, hogy az igazolási szezon még nem zárult le, ami arra utal, hogy hamarosan újabb neveket jelenthetnek be.

Mint arról beszámoltunk, a kormányközeli média Bajnai Gordon rajongójaként mutatta be a Tisza Párt szombaton bemutatott gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjét, noha Szijjártó Péter 2023-ban még a magyar nemzethez való kötődése és a magyar emberek támogatása miatt méltatta. Kapitány Istvánt – aki korábban a Shell globális alelnöki posztját töltötte be, és akivel Magyar Péter már 2025 októberében egyeztetett – az ötödik Orbán-kormány két évvel ezelőtt a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével is kitüntette. A Tisza Párt elnöke a kormánypárti média támadásaira reagálva azt közölte, hogy Kapitány István Magyarország elkötelezett híve, aki a 2026. április 12-i parlamenti választáson tervezett „rendszerváltás” és honfitársai mellé állt azért, hogy nemzetközileg elismert vezetői tapasztalatát Magyarország szolgálatába állítsa.