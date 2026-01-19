Több tíz millió forint állami támogatást kapott az elmúlt években az egyik fővárosi fideszes képviselő alapítványa

Bethlen Gábor Alap;Fidesz;alapítvány;Radics Béla;

2026-01-19 09:01:00 CET

Radics Béla alapítványa annak annak ellenére jutott pályázati forrásokhoz, hogy a honlapja évek óta nem elérhető, és egy székhelyszolgáltató címén van bejelentve.

A Fővárosi Közgyűlés egyik fideszes képviselőjének alapítványa több tízmillió forintot kapott az elmúlt években, részben állami forrásból. Vezetője az a Radics Béla, aki az áprilisi választáson a VIII. és IX. kerületben indul a kormánypárt színeiben – számol be az RTL Híradó a birtokába jutott dokumentumok alapján, amelyek szerint a Fidesz fővárosi képviselőjelöltjének alapítványát a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Bethlen Gábor Alapkezelő is milliókkal támogatta.

Radics Béla – aki az erzsébetvárosi Fidesz alelnöke is – évek óta politizál, vagyonnyilatkozata szerint azonban mellette az üzleti életben is jelen van: egy nyomdai céget vezet, az RTL Híradó kutatása alapján azonban egy alapítványa is van.

A Tradíciókért Alapítvány azonban a belvárosban, egy székhelyszolgáltató címén van bejelentve, weboldala pedig évek óta nem elérhető. A csatorna információ szerint az épület első emeletén több mint 5000 cég van bejegyezve, csak postaládájuk van, tevékenységet itt nem végeznek. Ennek ellenére több tízmillió forintnyi pályázati forráshoz jutottak. Az RTL Híradó által megszerzett dokumentumok szerint

az Erasmus+ programban hazai forrásából 24,4 millió forintot,

a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 13,8 millió forintot,

a Miniszterelnöki Kabinetirodától 3 millió forintot,

a korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztertől pedig 1,7 millió forintot kapott.

Ez azt jelenti, hogy 2023 óta összesen majdnem 43 millió forinthoz jutott a Radics Bélához köthető alapítvány. Az RTL Híradó többször is kereste a képviselőjelöltet, és kérdéseket küldött a hivatalosan a kormány nemzetstratégiai céljaira pénzt osztó Bethlen Gábor Alapkezelőnek is, de válaszokat egyelőre nem kapott.