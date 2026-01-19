Tisza Párt: marad a rezsicsökkentés

gazdaságfejlesztés;energetika;Shell;rezsicsökkentés;Magyar Péter;Tisza Párt;Kapitány István;

2026-01-19 08:52:00 CET

Magyar Péter egy közös videóban az ellenzéki párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjeként mutatta be a Shell alelnöki posztjáról nemrég leköszönt Kapitány Istvánt. Az alacsony lakossági közműdíjak mellett akár az orosz energiát is megtarthatják.

Szombaton Magyar Péter Tisza-elnök egy videóinterjú formájában a párt kormányzati felkészülésének gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjeként bemutatta Kapitány Istvánt, aki 2024-ben 37 év után globális alelnökként távozott a világ ötödik legnagyobb olajcégének számító Shelltől. (Kettejük kapcsolatát egy közös fotó már tavaly októberben nyilvánossá tette.) A közel két órás beszélgetés nagy részében a magyar gazdaságra vetített szemléletbeli megjegyzésekkel tarkítva elsősorban az üzletember szakmai pályáját tekintették át és csak az utolsó harmadban időztek el az energetika néhány forró kérdésénél.

A magát a magyar Jockey Ewingnak nevező, 1962-ben született üzletember – aki 2020 és 2025 között a Magyar Menedzsment Szövetséget is irányította – 1987-ben a Sugár Üzletközpont egyik igazgatóhelyetteseként egy termékreklamáció kapcsán ült le kávézni az akkor az Interag nevű állami vállalattal közös Shell-hálózat vezetőjével. Így került az olajmultihoz, ahol a magyarországi üzletek felfejlesztése után Németországban, Dél-Afrikában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is képviselte – utolsó évtizedében világszintű alelnökként - a Shellt, szavai szerint elsősorban veszteséges tevékenységeket nyereségbe fordítva.

Az Orbán-kormány Szijjártó Péter hosszas méltatása mellett két és fél éve még a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki. Kapitány István a magyar gazdaság kapcsán is főképp a versenyképességet fejlesztené, amely irányba a magyar szakemberek kiváló minősége ellenére a hazai ágazatok előtt még tág fejlődési lehetőséget lát. Szükségesnek nevezték a vállalkozások fejlesztését, aminek érdekében Magyarországra hoznák az uniós forrásokat. Az üzletember fontosnak tartja a világos és számon kért célokat, illetve a külső körülmények hibáztatása helyett a módosítási és fejlesztési képességeket. A kivételezés, a lejtős pályák és a korrupció ellen harcolna. A nemzetközi kapcsolatokban szükségesnek látja a másik fél szemléletének tiszteletét. Ennek kapcsán sajnálattal idézte fel, hogy amikor a Shell Ukrajna lerohanása után szinte azonnal kivonult Oroszországból, értékes emberi kapcsolatok szakadtak meg.

Az energetika fontos kérdései közül Magyar Péter és Kapitány István is többször hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentést megtartják. Utóbbi szavai szerint a rászorulók felkutatásával, az energiaszegénység mérséklése érdekében a „támogatói tarifát” ki is terjesztenék. A tűzifa áfáját 5 százalékra csökkentenék, aminek kapcsán a pártelnök csípős megjegyzésekkel illette a kormányzati PR-akciókat. Felrótták a hazai cégek uniós összevetésben kiugró, minden termék árában megjelenő rezsiterheit is. Megoldásként itt is a versenyt, külső szereplők bevonását, kivételezés helyett semlegességet, illetve a közbeékelődők kiiktatását ígérték.

Magyar Péter az MVM átvilágítását is sürgeti, Czepek Gábor „elvtárs”, az energiaügyi tárca miniszterhelyettese és az állami energiacsoport elnöke megnyilatkozásait állampénzen folytatott színtiszta aljas pártpolitikai kampánynak minősítve. Bár a parázs vitákat kiváltó – Brüsszel által 2027-től betiltani tervezett – orosz energiabeszerzéseket élesen egyikük se bírálta, nehezményezték annak túlzott súlyát, elsősorban itt is a versenyt sürgetve. Kapitány István „repterek meg kastélyok vásárlása helyett” inkább a hazai áramhálózatot és az erőműveket fejlesztené. A nukleáris energia mellett kiállva gyorsítanák a meglévő atomerőmű üzemidőhosszabbítását és Paks 2 kivitelezését is, bár utóbbit szintén átvilágítanák. A környezetvédelem kiemelt fontossága jegyében uniós forrásból átfogó lakásszigetelési programot terveznek. Magyar Péter felszólította az Orbán-kormányt, hogy hátra lévő hivatali idejükben Bős-Nagymarosról ne kössenek Szlovákiával a magyar emberek érdekeit sértő megállapodást.