Kamionok ütköztek az M1-esen, tíz kilométeres a torlódás

baleset;torlódás;M1-es autópálya;Herceghalom;

2026-01-19 08:32:00 CET

A dugó kihat az M0-s autóút forgalmára is.

Összeütközött több kamion az M1-es autópályán, a Herceghalomnál korábban kiépített terelésnél, a 30-as kilométernél. A Hegyeshalom felé vezető oldalon egy sávon megindult a forgalom, illetve Budapest felé is csak egy, a saját oldalán vezető sáv járható – írja az Útinform.

A határ felé vezető oldalon a 10 kilométert meghaladó lassulás, szakaszos torlódás kihat az M0-s autóút forgalmára is, ahol az M1-es felé 2-3 kilométeren araszolnak a gépjárművek. A főváros felé vezető oldalon a 40-es és a 20-as kilométer között ugyancsak szakaszos torlódás alakult ki.