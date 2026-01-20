Szijjártó Péter;

2026-01-20 06:00:00 CET

Szijjártó Péter ismét elmagyarázta a világnak, hogyan működik a magyar szuverenitás: fenyegetőzés jellemzi és ahogy már megszokhattuk, a diplomácia teljes mellőzése. A külügyminiszter az uniós nagyköveteket térdepeltette kukoricán, jelezve, „nehéz dolguk lesz”, ha netán véleményük támadna a magyar választásokról. Azaz fogják be a szájukat!

Már most óriási érdeklődés tapasztalható az európai közvélemény részéről a magyar választás iránt, különösen annak fényében, hogy elérhető közelségbe került a négy évvel ezelőtti voksolás után megdönthetetlennek tűnt Orbán-rendszer vége. A Politico az magyart nevezte az EU idei legfontosabb választásának, mert - ahogy a brüsszeli lap írta - a magyar választók arról döntenek, hogy Magyarország marad-e az „illiberális különút” putyini ösvényén, vagy – csodák csodája – elkezd újra európai országként viselkedni. Szijjártó megnyilatkozása nem is illusztrálhatta volna jobban, mennyire igaza van a lapnak.

A külügyminiszter fellépése ráadásul tökéletesen illeszkedik abba a kormányzati hagyományba, amely szerint Orbán csapata egyszerűen tévedhetetlen. A kormány illetékesei kiválóan értenek a jogállamhoz, a gazdasághoz, a járványkezeléshez, a külpolitikához, a fociklubok vezetéséhez – az eredményeket pedig naponta láthatjuk: az ország mind gyorsabban száguld lefelé a lejtőn.

Miközben az EU diplomatáinak be kell fogniuk a szájukat, a kormány lelkesen készül Donald Trump esetleges választás előtti látogatására. Az amerikai elnök megjelenése nyilván nem számítana „külső beavatkozásnak”, ahogy az sem zavarta különösebben a külügyminisztert, amikor Vlagyimir Putyin korábban jelezte, kinek az áprilisi győzelméért szorít. Úgy tűnik, a szuverenitás rugalmas fogalom: attól függ, honnan érkezik a vélemény.

A Fideszt valójában nem Brüsszel, nem a nagykövetek és nem is a Politico idegesíti. Hanem az, hogy a Tisza Párt mellett egyre több nemzetközileg elismert szakember bukkan fel, s nem pártkatonákkal képzelik el a jövőt. Márpedig a kormány gyakorlata szerint a gondolkodás, a szakértelem a legveszélyesebb importcikk.