Meghalt egy futó egy hétvégi tihanyi versenyen

gyász;Tihany;terepfutás;

2026-01-19 11:28:00 CET

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de nem sikerült megmenteni az életét.

Meghalt egy 47 éves futó a Tihany Trail Terepfutás és Nordic Walking Verseny elnevezésű eseményen – írja a Veol.

A hagyományos, év eleji sportrendezvényt idén január 17-én tartották meg. A lap úgy tudja, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de nem sikerült megmenteni a versenyző életét.

Az esemény hivatalos Facebook-oldala vasárnap tett közzé egy bejegyzést, melyben az áll:

„Nincs szó...A Tihany Trail 2026. után felfoghatatlan csend maradt...Végtelen hála és köszönet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéséhez! Mégis egy futótársunkat kell gyászolnunk. A szívünk tele fájdalommal és bánattal... Mélyen együttérzünk a családdal, hozzátartozókkal és barátokkal.”

A tihanyi verseny idén is telt házas volt, több mint félezren álltak rajthoz. A Tihany Trailen 5, 10 és 15 kilométert lehetett futni, illetve el lehetett indulni a 10 kilométeres Nordic Walking csúcstámadáson is.