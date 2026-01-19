A rendőrség kéri, hogy akinek információja van a Budapesten eltűnt fiúval kapcsolatban, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse

Budapest;rendőrség;eltűnés;

2026-01-19 10:36:00 CET

Továbbra is nagy erőkkel keresik a 18 éves Egressy Mátyást. Ellenőrzik a fiú útvonalát, a térfigyelő kamerák felvételét, a fiatal híváslistáját, és felkutatják azokat, akik utoljára beszélhettek vele.

Jelenleg is nagy erőkkel keresik azt a 18 éves fiút, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza – írja a police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleményében kiemeli, Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban számos információ látott napvilágot a sajtóban és a közösségi médiában,

ezeket egytől-egyig ellenőrzi, de nem kommentálja a rendőrség.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy

aki a fiúval kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívó számon, vagy ­– akár névtelensége megőrzése mellett – a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán.

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.

A 24.hu úgy tudja, hogy a rendőrség minden lehetséges dolgot megvizsgál és feltérképez most, amit csak a fiú eltűnésével kapcsolatban tudni lehet. Ellenőrzik a fiú útvonalát, a térfigyelő kamerák felvételét, a fiatal híváslistáját, és felkutatják azokat, akik utoljára beszélhettek Mátyással telefonon, vagy az ominózus éjszakán és azóta akár személyesen is találkozhattak vele.