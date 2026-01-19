Ipari hó hullott Tiszaújvárosban

tél;Tiszaújváros;téli időjárás;ipari hó;

2026-01-19 14:26:00 CET

Bár Magyarországon már korábban is előfordult hasonló jelenség, annak előfordulása korlátozott területekre koncentrálódott.

Ipari hó esett vasárnap Tiszaújvárosban - írja az Időkép.

Télen gyakran alakul ki olyan helyzet, amikor hidegpárna határozza meg Magyarország időjárását. Ugyanakkor nem kizárólag klasszikus hidegpárnás szituációban fordulhat elő rendhagyó meteorológiai jelenség. Vasárnap az ország több pontján napsütés volt tapasztalható, miközben más térségekben egész nap borult, párás, ködös idő uralkodott, és az alacsony szintű rétegfelhőzet nem oszlott fel. Az ilyen hideg, fagyos körülmények között időnként kialakulhat az úgynevezett ipari hó.

Ezekben az esetekben elsősorban ipari körzetekben, illetve azok néhány kilométeres vonzáskörzetében képződhet néhány centiméter vastag friss hóréteg. A jelenség oka az, hogy az üzemek által a nagy nedvességtartalmú, alacsonyan elhelyezkedő rétegfelhőzetbe juttatott vízgőz kikristályosodik.