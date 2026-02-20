Jégszobrokká fagytak a tárgyak a Balaton partján - galéria

Úgy ér véget lassan a tél, hogy nem volt igazán tartós hideg az országban, az élővizeken idén korcsolyázni nem lehet, viszont tartogat még látnivalót a Balaton. A viharos szél által partra fröcskölt vizet jéggé fagyasztotta a sarkvidéki eredetű hideg természetes szoborkiállítást hozva létre. Nézze meg élőben, míg tart a hideg, ha nincs rá módja, megmutatjuk!