A heves havazás a közúti forgalomban is fennakadásokat okozott, az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták.
Bár Magyarországon már korábban is előfordult hasonló jelenség, annak előfordulása korlátozott területekre koncentrálódott.
Azon túl, hogy a vírusokat kissé elriasztja a Magyarországon évtizedes távlatban is szokatlan, keletről érkező időjárás, jó hír, hogy jelentősebb csapadék nem várható.
Az utcán jártunk utána annak, a régen látott zimankót hogyan fogadják a főváros lakói.
A kormány döntése értelmében Pintér Sándor feladata, hogy az önkormányzatok megkapják a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát.
Országosan a balesetek 20-30 százalékában az elesés okoz sérüléseket, gyakran töréseket.
A kormány által létrehozott operatív törzs felhívása szerint komolyan kell venni a riasztásokat, azt tanácsolják, hogy az autósok ne induljanak útnak.
A javítás idejére, csütörtök estétől péntek hajnalig pótlóbusz jár az érintett vonalon az Oktogon és a Széll Kálmán tér között.
Utoljára 2012 februárjában tapasztalhattunk a jelenlegihez hasonló téli időt. Akkor a Balaton is befagyott, erre jó esély van idén is.
A menetrend szerinti busz az oldalára dőlt, a járműben tartózkodó utasokat a váci tűzoltók mentették ki a járműből.
Orbán Viktor miniszterelnök a várható „extrém időjárásra” hivatkozva Pintér Sándor belügyminiszterre bízta a védekezés koordinálását. A legfrissebb előrejelzés szerint szerda reggelig kiterjedt havazás, hófúvás és ónos eső is várható, de a hőmérséklet jellemzően mínusz tíz fok fölött marad.
Aki teheti, az inkább ne is induljon útnak. Amennyiben ez mégis szükséges, úgy csak téli gumikkal és megfelelő műszaki állapotban lévő autóval tegye meg.
Úgy ér véget lassan a tél, hogy nem volt igazán tartós hideg az országban, az élővizeken idén korcsolyázni nem lehet, viszont tartogat még látnivalót a Balaton. A viharos szél által partra fröcskölt vizet jéggé fagyasztotta a sarkvidéki eredetű hideg természetes szoborkiállítást hozva létre. Nézze meg élőben, míg tart a hideg, ha nincs rá módja, megmutatjuk!
A rossz látási viszonyok és csúszós utak jelentősen nehezítik a közlekedést, nagyon fontos, hogy a járművezetők kellő körültekintéssel, felkészülten üljenek autóba - figyelmeztet a rendőrség a honlapján.