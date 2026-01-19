Figyelmeztetést adtak ki az extrém hideg miatt, többfelé -15 fok alatti minimumok jöhetnek

időjárás;előrejelzés;figyelmeztetés;hideg idő;

2026-01-19 07:50:00 CET

Az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl egyes tájain kitartóan borult lehet az idő.

A hét elején kemény éjszakai fagyokra készülhetünk, napközben pedig derült és borult területek egyaránt lesznek – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfőn napközben a zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése csökkenni fog, javulnak majd a látási viszonyok, és egyre többfelé kisüthet a nap. Egy északnyugat-délkelet tengely mentén – főleg az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl egyes tájain – azonban tartósan borult körzetek is maradhatnak. Az északkeleti határvidéken, valamint a Dunántúlon viszont nagy területen végig derült, napos idő valószínű. Legfeljebb a borult, ködös vidékeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás. A jellemzően keleti, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron környékén élénkülhet meg időnként.

A csúcshőmérséklet -8 és +1 fok között valószínű, késő estére -15 és -4 fok közé hűlhet le a levegő. Az extrém hideg időjárás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, itt -15 fok alatt is alakulhatnak a minimum hőmérsékletek.