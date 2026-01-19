Erőművet próbált meg felgyújtani egy oroszoknak dolgozó ügynök Ukrajnában

erőmű;Ukrajna;FSZB;SZBU;orosz-ukrán háború;

2026-01-19 16:40:00 CET

Moszkva küldötte egy 21 éves fiatal volt, aki előbb egy élelmiszerbolt pénztárosaként terelte el magáról a figyelmet. Szabadidejében felkutatta a célpontokat, majd egy óvatlan pillanatban hozzáfogott volna az akcióhoz, amikor őrizetbe vették.

Ukrajnában a Kirovohrad régiónak villamosenergiát szolgáltató erőművet próbálta meg felgyújtani az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ügynöke, de meghiúsították a tervét – közölte Facebook-oldalán az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). A közlés szerint kulcsfontosságú erőmű egyik állomása volt a célpontja, de az ukrán honvédelem titkai után is kémkedett.

A kémelhárítók és az ügy nyomozói szerint elfogták a tettest, aki a hatályos törvények szerint akár 15 év börtönbüntetéssel és vagyonelkobzással sújtható. Az eljárás feltárta, hogy egy 21 éves fiatal volt az ügynök, aki egy helyi élelmiszerbolt pénztárosaként dolgozott, de valójában az oroszok bérelték fel. A közlés nem tér ki arra, hogy ukrán fiatalról van-e szó, ugyanakkor a bűncselekmények felsorolásánál szerepel a hazaárulás, ami ezt erősíti.

– A hazaáruló feltérképezte a régió stratégiailag fontos elektromos alállomásait, lejegyezte a koordinátáikat. Miután kijelölték számra a célpontot, megjelent az erőműben, ahol valamilyen keveréket öntött ki, amit éppen meg akart gyújtani, amikor elfogták és őrizetbe vették az SZBU munkatársai – írták. A nyomozók adatai szerint az oroszoknak dolgozó ügynök az ukrán védelmi erők mozgását is követte az oroszok dróntámadásai előtt.