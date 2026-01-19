Zelenszkij-Klicsko hatalmi harc súlyosbítja az orosz támadás alatt álló Kijev válságát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök összetűzésbe keveredett Vitalij Klicsko kijevi polgármesterrel, mivel a rossz vezetés és az orosz támadások a válság szélére sodorták a várost – írja a The Kyiv Independent, megjegyezve, hogy a hárommilliós lélekszámú főváros a korábbi években sem készült fel. – Fagyos, jeges járdák, kipukkadt csövek és az infrastruktúra összeomlása eddig is kulcsfontosságú jellemzői voltak a városnak – írja a lap a Vitalij Klicsko polgármester időszakáról, amely tizenkettediik éve tart.
Az egyik legsúlyosabb orosz támadás január 9-én érte Kijevet, amely humanitárius válságot okozott. A fővárosiak jelentős része fűtés, melegvíz és áram nélkül maradt, miközben az utóbbi évek leghidegebb tele okoz nehézségeket. Az ország és a főváros vezetése egymást hivbáztatja. Zelenszkij különösen nehéznek nevezte a kijevi helyzetet, bírálta a helyi hatóságokat, és a főváros felkészültségét más városokéval, így a rendszeresen bombázott Harkivéval, ahol az ukrán elnök szerint jobban felkészültek az orosz támadásokra. – Kijev sajnos sokkal kevesebbet tett, és az elmúlt napokban sem láttam elegendő erőfeszítést – fogalmazott a múlt héten Volodimir Zelenszkij.
Vitalij Klicsko az elnök vádjait alaptalanoknak és átpolitizáltnak minősítette, és azt mondta, hogy a kormány képtelen koordinálni a válsághelyzetet, ahelyett hogy a városvezetéssel közösen keresnének megoldást a problémákra. Szakértők szerint bár a fővárost összességében rosszul irányították, a folyamatban lévő válságért mind a központi, mind a helyi hatóságok felelősek. Többen az elnök és a polgármester egymásra mutogatását is kifogásolták.
The Kyiv Independent szerint Zelenszkij és Klicsko konfliktusa már 2019 óta tart, amelynek hátterében a fővárosi pénzügyek feletti ellenőrzésért folytatott hatalmi harcok és Kijev vezetőjének egyre határozottabb elnöki ambíciói állnak. Kijevnek Ukrajnában különleges a státusza. A polgármestert is az elnök nevezi ki, és a városvezető felel a polgári közigazgatásért. Csakhogy a néhány hét híján négy éve tartó orosz-ukrán háborúban Volodimir Zelenszkij a katonai közigazgatással mást bízott meg. Timur Tkacsenko és Vitalij Klicsko között is feszültség, hatalmi, hatásköri viták sorozata alakult ki. Ebben a helyzetben pedig az elnök a kormánytól várja a rendteremtést.