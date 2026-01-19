Önként ment el az Ötkertből a nagy erőkkel keresett Egressy Mátyás

keresés;haláleset;eltűnés;

2026-01-19 16:44:00 CET

Egyre több jel utal arra, hogy a Dunába zuhant.

Önállóan, külső beavatkozás hiányában hagyta el az Ötkertet az a fiatal, akit nagy erőkkel keresnek - derül ki a szórakozóhely hétfői Facebook-posztjából.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a hatóságok ellenőrzik a fiú útvonalát, a térfigyelő kamerák felvételét, a fiatal híváslistáját, és felkutatják azokat, akik utoljára beszélhettek vele.

Az Ötkert közleménye szerint egy belső vizsgálat keretében áttekintették a kamerafelvételeket. Ezekből kiderült, hogy távozása során sem rendkívüli esemény, sem olyan körülmény nem volt észlelhető, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy intézkedést tett volna szükségessé. A helyiség jelezte, hogy együttműködik az illetékes hatóságokkal, és minden kért dokumentumot, információt rendelkezésre bocsát annak érdekében, hogy az eset körülményei pontosan, tényszerűen és megnyugtató módon tisztázódjanak.

Közben a Blikk azt írja, hogy megtalálták Egressy Mátyás kulcscsomóját a Lánchídnál. Az édesapa azonosította és egyértelműen megállapította, hogy az a tárgy a fiához köthető. Azt is közölték, hogy vasárnap reggel a fiatal felment a hídra, azonban egyetlen kamera sem rögzítette, hogy onnan lement volna. Az Index arról írt, hogy a rendőrség birtokába került egy olyan felvétel, amelyet egy dunai hajó készített, és amelyen vasárnap reggel 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába zuhan egy személy, akiről feltételezik, hogy Mátyás lehet.