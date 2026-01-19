Két csecsemő meghalt, 53 pedig megsérült egy jeruzsálemi illegális bölcsődében

18+;Izrael;bölcsőde;tragédia;Jeruzsálem;sérültek;halott csecsemő;

2026-01-19 22:00:00 CET

Egyelőre nem tudni pontosan mi okozta a tragédiát, de borzasztó körülmények között voltak a kicsik. Egyikük egy vécé alatt, többen a szekrényben aludtak, 53 bölcsődést légzési nehézségekkel mentettek ki. Három gondozót őrizetbe vettek.

A rendőrség még vizsgálja a körülményeket, hogy mi okozhatta két csecsemő halálát hétfőn Izraelben egy jeruzsálemi bölcsődében a Haredi Romema negyedben. Annyit tudni, hogy az engedély nélkül működtetett intézményben a fűtési rendszer hibás volt, és 53 gyermek szenvedett különböző súlyosságú sérüléseket – írja a The Times Of Israel. Kezdetben veszélyes anyagokra terelődött a gyanú az incidenssel kapcsolatban, de a rendőrség közölte, hogy kizárták ezt az okot. Az izraeli rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat munkatársai menekítették ki az épületből a kicsiket, mindannyian légzési nehézségekkel küszködtek.

A rendőrség nyomozást indított, közlésük szerint három gondozót őrizetbe vettek. A mentőszolgálatok először a bölcsődétől kaptak riasztást egy csaknem három hónapos kislányról, aki nem mutatott életjeleket, és pulzusa sem volt. A kiérkező orvosok egy négy hónapos kisfiút is találtak kritikus állapotban volt. A két gyermeket a Hadassah Kórházba és a Shaare Zedek Orvosi Központba szállították, a mentőben megpróbálták őket újraéleszteni, de a kórházba érkezésük után már csak a halálukat tudták megállapítani.

Egy ideig azt sem lehetett tudni, hány gyermek volt az illegális bölcsődében. Amikor hozzákezdtek a két csecsemő újraélesztésének, a mentők síró gyerekek hangját hallották, majd minden helyiségbe bementek. – Gyerekek voltak a szekrényekben, vécé alatt, babakocsikban, mindenhol, egymás hegyén-hátán, takarókkal letakarva – számoltak be a borzalmas körülményekről. Sajtójelentések szerint a bölcsőde klímaberendezése nagyon magas, életveszélyes hőmérsékletre volt állítva. A két elhunyt csecsemő állítólag egy szobában aludt, a többi gyermektől elkülönítve. A Walla hírportálnak szemtanúk mesélték, hogy amikor a gyermekeikért aggódó, egyben dühös szülők a helyszínre értek, káosz alakult ki. Az izraeli gyermekvédelmi tanács közleményében a súlyos gondatlanság, illegális működés miatt felelősségre vonást, a felelősökre pedig életfogytiglani börtönbüntetést követelt.