144 esetben intézkedtek iskolaőrök ebben a tanévben, előkerült bilincs és rendőrbot, bár inkább pszichológusnak kéne

2026-01-20 05:45:00 CET

Az esetek többségében a tanulók által bevitt szúró- vagy vágóeszközök miatt kellett közbelépnie az iskolaőröknek – tudta meg a Népszava.

A mostani tanévben, tavaly szeptember 1-jétől idén január 11-éig összesen 144 esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek – közölte a Népszava érdeklődésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Tájékoztatásuk szerint az intézkedésekre jellemzően garázdaság, kábítószer birtoklása és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmények miatt volt szükség.

– A szabálysértési eljárások többségét a tanulók által az iskolába vitt szúró- vagy vágóeszközök miatt indították, de a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértésre is volt példa. A jelzett időszakban testi kényszer alkalmazására 18, bilincs és rendőrbot használatára pedig 1-1 esetben volt szükség – írták.

Korábban többször előfordult, hogy iskolaőröket ért atrocitás: a Miskolci Törvényszék tavaly novemberi közleménye szerint egy felsős általános iskolai tanulót ítéltek 1 év 6 hónap próbaidőre, pártfogói felügyelet alatt, miután még 2024 júniusában, egy alsózsolcai általános iskolában az akkor 7. osztályos tanuló szóváltás után rátámadt az iskolaőrre, többször próbálta megütni. De volt már példa iskolaőri túlkapásokra is: a Keszthelyi Járásbíróság még 2022-ben ítélt 140 ezer forintos pénzbüntetésre egy iskolaőrt, amiért bántalmazott egy gyereket: az udvaron a korláthoz nyomta és megszorította a nyakát. A munkaviszonyát már a bírósági döntés előtt megszüntették.

Az ORFK közlése szerint az iskolaőri programban jelenleg 935 oktatási intézmény szerepel, az állományban lévő iskolaőrök száma 857 fő volt január 1-jén, a feltöltöttség 92 százalékos, a toborzás folyamatos. Ez kicsivel több, mint tanévkezdés előtt: a rendőrség lapunknak küldött korábbi tájékoztatása szerint tavaly nyáron még 933 iskola vett részt a programban, az iskolaőrök száma pedig 842 fő volt.

Az iskolaőri rendszer 2020 szeptemberétől működik, ekkor 423 intézmény csatlakozott a programhoz. A cél az iskolai erőszak visszaszorítása volt. Az iskolaőri feladatok ellátásához minimum középfokú végzettség kell, rendvédelmi, rendészeti tapasztalat nem szükséges, a jelentkezőknek mindössze egy hónap időtartamú képzésen kell részt venniük.

– A problémák gyökerét az iskolaőrök nem tudják megoldani, az iskolai agressziót pusztán rendészeti eszközökkel nem lehet kordában tartani – vélekedett Totyik Tamás. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint, ha egy gyerek agresszívvá válik, az rendszerint súlyos magánéleti vagy tanulási kudarcokra vezethető vissza, ezért – mint fogalmazott – inkább azon kellene fáradoznia a kormányzatnak, hogy minden iskolában legyen szakképzett iskolapszichológus.