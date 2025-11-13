Gulyás Gergely: A gyerekvédelmi intézményekben is bevezetik az iskolaőri rendszert, körülbelül 40 intézményben rendőrök dolgoznak majd

Á. Z.

2025-11-13 10:21:00 CET

Újabb átfogó intézkedéscsomagról tett bejelentést a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nevelőszülők járandóságát a kétszeresére emelik.

Gulyás Gergely újabb átfogó gyermekvédelmi intézkedésekről tett bejelentést a Kornmányinfón. A nevelőszülők járandóságát kétszeresére emelik. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony továbbra is teljes munkaidős foglalkoztatás.

Magyarországon 23 ezer olyan gyermek nem a vér szerinti családjában él. 70 százalékuk nevelőszülőnél, 30 százalékuk otthonokban. Minden egyes ilyen gyermek után alapdíjat, a minimálbér 60 százalékát fogják megkapni a nevelőszülők.A fogyatékkal élő gyerek neveléséért járó 7 százalékos kiegészítő nevelőszülői díjat 15 százalékosra növelik. Mindez érdemben több százezer forintos emelést jelent 2026. január 1-től.

Új gyámügyi álláshelyeket hoznak létre, a fővárosban kerületenként, azon kívül járásonként összesen csaknem 200-at 1,8 milliárd forintból, félmilliárd forintból ingyenessé teszik a gépjárművezetői jogosítvány megszerzését, még félmilliárdot szánnak tisztálkodási minimumösszegként, 42 fővel növelik a gyermekvédelmi gyámok számát, 37 ezer forintról 80 ezer forintra emelik a pótlékuk összegét.

A gyerekvédelmi intézményekben is bevezetik az iskolaőri rendszert mintegy 700 fővel. Körülbelül 40 intézményben rendőrök dolgoznak majd, 388 telephelyen pedig iskolaőrök.

Mindez összesen körülbelül négymilliárd forintba kerül a jövő évi költségvetésnek.

Egy 80 fős csecsemőotthont építenek majd, amelyik már a jövőre elkészülhet.