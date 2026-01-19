Vádat emeltek a férfi ellen, aki megnevezte, szerinte a politikusok közül kinek szállítottak gyerekeket

Vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza azzal a férfival szemben, aki vezető politikusokkal kapcsolatban a becsület csorbítására alkalmas tényt híresztelt az egyik legnépszerűbb közösségi média felületén megjelentetett posztjában - közölte egy, lapunknak is megküldött tájékoztatásában a Fővárosi Főügyészség.
A közlemény nem nevezi meg a személyt, de egyértelműen és jól azonosíthatóan Káncz Csabáról van szó.
A vádhatóság szerint a férfi tavaly szeptember 13-án kora reggel az egyik internetes közösségi portálon, a mindenki számára elérhető profiljában közzétett egy bejegyzést a Budapesti Javítóintézetben történt visszaélésekkel kapcsolatban. Ebben hivatkozott a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) korábbi vezetőjére, aki egy interjúban azt mondta, hogy pletykák szerint vezető politikusok is érintettek lehetnek az ügyben. A bejegyzés alatt közzétett egy fényképet is, amelyen az általa a posztjában konkrétan is megnevezett politikusok voltak láthatók. Bejegyzésre több ezer reakció érkezett, emellett több százan szóltak hozzá és osztották azt tovább, illetve azt más platform is átvette.
Ezen, tényekkel semmilyen formában alá nem támasztott - állítások, illetve híresztelések alkalmasak voltak arra, hogy a sértettek jóhírnevét, társadalmi megbecsülését sértsék, ugyanis annak látszatát keltették, hogy a személyük súlyos bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódik. Mind a két politikus az ügyben joghatályos magánindítvánnyal élt.
A magánvádas eljárásban a Budapesti I. és XII. Kerület Ügyészség a vádképviseletet a magánvádlóktól - a sértettektől - átvette, majd a vádlottal szemben 2 rendbeli nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádiratot nyújtott be a bíróságra.
A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottat pénzbüntetésre ítélje.