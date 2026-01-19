A rendőrség szerint többeket bántalmazott a biztonsági személyzet az ellenőrzött pécsi klubnál

Pécs;rendőrség;ellenőrzés;szórakozóhely;

2026-01-19 17:23:00 CET

A hatóságok szerint a visszatérő erőszakos incidensek indokolták egy pécsi szórakozóhely célzott ellenőrzését - derül ki a rendőrség egy hétfői közleményéből.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, átfogó rendőrségi intézkedés és mindenre kiterjedő ellenőrzés zajlott szombaton, hajnali egy óra körül a Pécsi Est nevű szórakozóhelyen. A klub alapítója szerint nem tekinthető rendben lévőnek, hogy egy hatósági eljárás során olyan vendégek, akik semmilyen jogsértést nem követtek el, másfél órán keresztül bűnözőként élhessék meg a helyzetet.

A tájékoztatás szerint az ellenőrzés nem véletlenül történt, ugyanis a szórakozóhely közvetlen környezetéhez köthetően tavaly óta összesen négy büntetőeljárás is indult. A gyanú szerint 2025. március 15-én a biztonsági szolgálat egyik tagja megütött egy vendéget, majd a szórakozóhely előtt tovább bántalmazták, és rátapostak a mobiltelefonjára, az esetről készült felvételt a sértett átadta a nyomozóknak. A rendőrség garázdaság és könnyű testi sértés miatt folytat eljárást egy pécsi férfival szemben. November 1-jén egy vendéget kivezettek, majd ketten ököllel ütötték és fejbe rúgták, az egyik támadót felismerte, az ügyben súlyos testi sértés miatt nyomoznak. November 21-én a szórakozóhely előtt csoportos rendbontás történt, amely során egy férfit megütöttek, akinek kitört a foga és elveszítette az eszméletét. December 6-án ismét rendőri intézkedésre volt szükség, miután dulakodás alakult ki, majd kint egy férfit a földre löktek, az ügyet garázdaság gyanújával vizsgálják.

Mint írják, a szórakozóhelyek ellenőrzésének célja nem a vendégek zaklatása vagy a szórakozás akadályozása, hanem az intézkedések gyors és szakszerű végrehajtása. Ehhez elengedhetetlen, hogy minden érintett betartsa a rendőrség kéréseit. Az együttműködést megtagadókat felszólítják a szabályok betartására és az intézkedés akadályozásának megszüntetésére. A hétvégi ellenőrzések során „drasztikus eszközökhöz” nem kellett nyúlni, kényszerítő eszköz alkalmazására nem volt szükség. Egy igazoltatás során senkinek nem kell bűnözőnek éreznie magát. Ha együttműködik, az gördülékenyebbé teszi az ellenőrzést, és így a rendőrség is hamarabb tud végezni a munkájával. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a hétvégi ellenőrzéssel kapcsolatban rendőri intézkedéssel szembeni panasz nem érkezett - fogalmaztak.

A rendőrségi tájékoztatás hangsúlyozza, hogy senkit sem fenyegetnek, az ellenőrzéseket mindig az aktuális helyzet és szakmai szempontok alapján rendelik el. A Baranya vármegyei rendőrök a jövőben is ellenőrizni fogják a nagy forgalmú szórakozóhelyeket és vendéglátóegységeket a bűncselekmények megelőzése és megszakítása érdekében. A cél az, hogy a fiatalok biztonságban szórakozhassanak, és épségben térjenek haza.