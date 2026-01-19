Tizenhárom százalékkal nő a MÁV-csoport dolgozóinak keresete

MÁV;tömegközlekedés;béremelés;bérmegállapodás;keresetek;

2026-01-19 18:39:00 CET

Jelentősen nő a munkavállalók jövedelme a következő évben, részben az alapbérek emelése, részben a juttatási rendszer átalakítása révén.

Az eredetileg tervezettnél jelentősebb béremelés valósul meg a MÁV-csoportnál, miután erről megállapodás született a munkavállalói érdekképviseletek, a vállalatcsoport és az állami tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium vezetése között - olvasható a közlekedési cég egy hétfői tájékoztatásában.

Mint írták, az egyezség a hároméves bérmegállapodás záró évében született meg. Ennek értelmében 2026 januárjában és februárjában az eredeti megállapodás szerint 4,7 százalékkal nőnek az alapbérek, majd a megemelt bérszintre márciustól további 4,7 százalékos emelés lép életbe. A kiegészítő bérfejlesztés eredményeként 2026-ban a MÁV-csoport munkavállalóinak alapbére összességében közel 10 százalékkal, pontosan 9,6 százalékkal emelkedik.

A keresetek emelését további két intézkedés egészíti ki. Az eredetileg alanyi jogon járó, 120 ezer forintos SZÉP-kártya-juttatás összege 400 ezer forintra nő, és bekerül a kollektív szerződésbe. Az emelt összeget két részletben kapják meg a munkavállalók, 200 ezer forintot márciusban, további 200 ezer forintot júliusban. A lojalitási juttatás összege nem módosul, a 350 ezer forintos kifizetést idén is decemberben teljesítik. A megállapodás része az egészségpénztári tagdíjak munkáltatói kiegészítésének emelése is, amely január 1-jétől havonta nettó 4 000 forintról nettó 7 000 forintra nő.

A fenti döntések összességében garantálják a közlekedési vállalat munkavállalóinak, hogy a keresetük az idei esztendőben sem csupán megőrzi, hanem növeli is a vásárlóértékét, hiszen kétszámjegyű mértékben, összesen 13 százalékkal növekszik - zárul a közlemény.