Elbaltázott tüzelőakció: a pótfaosztás csak egy kapkodó, érdemi segítséget nem nyújtó kormányzati PR-kampány

tűzifa;szociális tűzifa;tüzelőtámogatás;

2026-01-19 17:54:00 CET

Még mindig csak körvonalazódnak a miniszterelnök által először múlt hét kedden beharangozott, majd szerda este egy igen elnagyolt rendeletben formát öltő, különleges kormányzati tűzifaosztás részletei.

Pedig igény volna rá. Miközben a kormány 2011 óta futó szociális tüzelőprogramja egyre kevesebb fát ad a rászorulóknak, most tényleg ránk tört a zimankó.

Végrehajtási utasítás híján az érdeklődők leginkább kormányzati Facebook- és TikTok-videók foszlányaiból igyekeznek összerakni, mi most a teendő. A leginkább zavarba ejtő, amit Orbán Viktor visszatérően nyomatékosít, hogy az igényeknek nincs felső határa, ami érthetetlen és kivitelezhetetlen. A miniszterelnök a szerdai kormányülés előtt a TikTokon a szociális tüzelőkeret kimerüléséről tudósított, az eseményen pedig az általa megszólított Pintér Sándor 17 ezer köbméter fa rendelkezésre állását jelentette.

Közben számos propagandavideó született, amelyeken a Belügyminisztérium (BM) egységei, így rendőrök, tűzoltók, valamint katonák, polgárőrök, esetleg fogvatartottak és államtitkárok serényen fát hasogatnak, szállítanak és pakolnak, amit általában meghatódott, idős nénik vesznek át. Fülöp Attila BM-államtitkár és Dukai Miklós, a szociális tüzelőprogram igényeit eddig összefogó Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) államtitkára helyszíni videói alapján péntekre az is tisztázódni látszott, hogy az újonnan begyűjtött önkormányzati igényeket szokás szerint a KTM összesíti. Dukai Miklós szavai szerint főképp a jelenlegi szociális tüzelőprogram 2300 nyertes helyhatóságára összpontosítanak, de „igény esetén természetesen más településeknek is segítenek”, a listákat az operatív törzs felé továbbítva. Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában az eddigi program megduplázását jelentette. Ezt az évente kiosztott mintegy 200 ezer köbméter szociális tűzifa és a belügyminiszter szerint most rendelkezésre álló 17 ezer köbméter közötti nagyságrendi különbség nem igazolja. A nyilatkozat szerint az úgymond ingyenes program valóban igényel bizonyos belső pénzmozgásokat, de akármennyibe is kerül, a pénz félre van téve.

A kezdeményezést alapvetően üdvözölte megkeresésünkre Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) főtitkára. Bár az 1733 hazai települést tagjai között tudó szervezetet a kormány az egyeztetésekbe nem vonja be, információi szerint tagjai pénteken a rendelet alapján az operatív törzs utasításait várták. A megjelölt március 15-i határidőig akkor lát esélyt a lebonyolításra, ha a pótigényeket a szociális tüzelőprogram tavalyi nyertes önkormányzatai nyújthatnák be – vélekedett. Több településvezető üdvözölné, ha a tavalyihoz hasonló mennyiséget igényelhetnék. A be- és kiszállítás, illetve a fa esetleges helyi felvágásának költségei változatlanul a helyhatóságokat terhelik. Gyergyák Ferenc arra is emlékeztetett, hogy az 5 ezer fő feletti településeken is fáznak rászorulók, akikre az eddigi szociális tűzifaprogram nem terjedt ki.

A rekordhidegek miatt üdvözölte a lépést Alsómocsolád polgármestere, Dicső László is, aki pénteken az operatív törzs végrehajtási utasítását várta. Bár a lebonyolításra egyik érintett sem készült fel, a jövőben e tapasztalatok is felhasználhatók – tette hozzá lapunknak. A háromszáz lelkes Baranya vármegyei község vezetője szerint további rászorulói igényként a tél végéig szükséges mennyiség merülhet fel. Elegendőnek érezné, ha még egyszer annyit kapnának, mint az előző körben. Többre nem számít, mert szerinte a boldogulás saját erőfeszítést is igényel. A szociális tüzelőprogramban igénylőik általában egy köbméter fát kaptak, ami nagyjából egy hónapra elég.

A tűzifa iránti, a 2022-es csúcshoz képest 30–40 százalékkal visszaeső kereslet miatt az állami erdőgazdaságoknál, illetve a közútkezelőnél és a vízügynél nagy mennyiségű száraz fa áll rendelkezésre – tájékoztatta lapunkat Szeverényi Tamás, a Forest7 ügyvezetője. Igaz, talán a szociális tüzelőprogram kapcsán említett évi 200 ezer köbméternél kevesebb. Becslése szerint egy átlagos családi ház teljes téli kifűtése 3 és 10 köbméter közötti szórással átlagosan 5 köbmétert igényelhet. A szakember emlékeztetett az ingyenes tűzifa továbbértékesítéséről szóló pletykákra is.

A 2011 óta működő szociális tüzelőanyag-program az önkormányzatok közreműködésével az 5 ezer fő alatti települések rászorulói számára biztosít ingyentüzelőt – közölte lapunkkal az általunk szintén megkeresett agrártárca, BM, vagyis a kormány nevében a KTM. Az 5 milliárdos keretet tavaly augusztus 1-ig fizették ki a nyertes helyhatóságoknak. Így több mint 2300 településen 180–200 ezer rászorulót segítettek. Az állami erdőgazdaságokhoz január 9-ig 146 826 köbméter fára érkezett megrendelés. (Megjegyezhető, hogy ezek szerint az átlagigénylőre ma már egy köbméter fa sem jut.) A kedvezményezettek legkésőbb február 16-ig kapják meg a tüzelőt önkormányzatuktól. A rendkívüli időjárás miatti intézkedések ezen felül értendők, amelynek keretében csak tűzifa igényelhető – szögezte le a KTM. Arra a kérdésünkre, hogy mekkora pótigényre számítanak, milyen az újonnan osztott fa minősége, tervezik-e 5 ezer fő feletti települések bevonását és megtérítik-e az állami erdőgazdálkodóknak a tőlük elvitt fát, nem kaptunk választ.