Amerikai katolikus érsekek egy csoportja bírálja az Egyesült Államok külpolitikai irányvonalát

2026-01-19 19:44:00 CET

Szerintük a katonai fellépést kizárólag végső megoldásként, rendkívüli helyzetekben lehet elképzelni, nem pedig a nemzeti politika megszokott eszközeként.

Három amerikai katolikus érsek kritikával illette az Egyesült Államok külpolitikáját - írja a Reuters.

Megfogalmazásuk szerint „kérdésessé vált az ország erkölcsi szerepe abban, miként lép fel a világban jelen lévő rosszal szemben”, és hangsúlyozták, hogy „a katonai erő alkalmazása csak kivételes, végső eszközként képzelhető el”. A három legmagasabb rangú amerikai katolikus érsek ritkán kiadott közös nyilatkozatában azt írta: „2026-ra az Egyesült Államok a hidegháború vége óta a legmélyebb és legfeszítőbb vitába sodródott arról, milyen erkölcsi alapokon nyugszanak Amerika nemzetközi lépései.”

A nyilatkozatot Blase Cupich, Robert McElroy és Joseph Tobin jegyezte, és tartalmában XIV. Leó pápa korábbi, vatikáni beszéde köszön vissza, amelyben az egyházfő elítélte a világ „háborús lelkesedését”. Az érsekek a közelmúlt nemzetközi fejleményeire hivatkozva - a venezuelai helyzetre, Oroszország ukrajnai háborújára, valamint a Trump-kormányzat Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseire és fenyegetéseire - úgy fogalmaztak, hogy „a nemzetek önrendelkezéshez való joga egyre sérülékenyebbnek tűnik”. Álláspontjuk szerint „a Venezuelában, Ukrajnában és Grönland körül történtek alapvető kérdéseket vetnek fel a katonai erő alkalmazásáról, valamint arról, mit is jelent valójában a béke”.

A nyilatkozat nem nevezi meg Donald Trumpot. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a megkeresésre. Az érsekek szerint az Egyesült Államoknak „valóban erkölcsi alapokon nyugvó külpolitikára” van szüksége.

