Sarki fény tükröződött a Balaton jegén (videó)

Balaton;sarki fény;geomágneses vihar;

2026-01-20 09:13:00 CET

Számos webkamera rögzítette a különleges eseményt.

2003 októbere óta nem volt példa arra, hogy olyan erősségű geomágneses vihar érje el bolygónkat, mint hétfő este. Ennek során a KP-index még a 9-es értéket is meghaladta, és példátlan intenzitással ragyogott a sarki fény hazánk egén – írja az Időkép.

Az aurora borealis fényjátéka még a Balaton jegéről is visszatükröződött, és számos webkamera rögzítette a nem mindennapi eseményt:

A sarki fény tánca hétfőn késő este, nagyjából 10 óra és fél 12 között volt a leglátványosabb, majd ma hajnalban fél 2 körül érkezett egy gyengébb intenzitású második hullám is. Az aurora borealis nemcsak pirosas-vöröses-lilás színben ragyogott, hanem a zöldes árnyalatok is megjelentek, ami szintén azt jelzi, hogy nagyon erős geomágneses vihar érte el a Földet, így már a légkör alacsonyabb rétegében elhelyezkedő oxigén atomok is gerjesztődnek a Napból érkező töltött részecskék hatására.