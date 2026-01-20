Elhunyt Gál Péter közgazdász, a Corvinus Egyetem professzora

gyász;

2026-01-20 10:59:00 CET

Munkásságát 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével ismerték el.

Életének 74. évében, 2026. január 18-án elhunyt Gál Péter egyetemi tanár, neves közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, a Magyar Fejlesztési Bank korábbi ügyvezető igazgatója.

Gál Péter 1952. február 23-án született Szombathelyen. Pályafutása során meghatározó alakja volt a magyar és a nemzetközi közgazdasági felsőoktatásnak. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, majd tudományos fokozatait is itt, illetve a Magyar Tudományos Akadémián védte meg.

Évtizedeken át oktatott a Budapesti Corvinus Egyetemen (korábban MKKE és BKE), ahol generációkat nevelt fel. Szakmai tekintélyét mutatja, hogy nemzetközileg is elismert oktatóként rendszeres vendégprofesszora volt a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemnek, valamint meghívott előadóként oktatott számos további ausztriai és németországi egyetemen.

Oktatói munkája mellett jelentős szakmai sikereket ért el a bankszektorban: 2002 és 2010 között a Magyar Fejlesztési Bank vezető közgazdászaként és ügyvezető igazgatójaként dolgozott, korábban pedig a Kereskedelmi és Hitelbank Stratégiai Tanácsadó Testületét vezette.

A temetés időpontjáról a család a későbbiekben ad tájékoztatást.