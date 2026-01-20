Vitézy Dávid szerint fideszes adathalászatra használhatják az új KRESZ-tervezetet, amelyet Lázár János tett közzé

adathalászat;Lázár János;Vitézy Dávid;adatvédelem;KRESZ;

2026-01-20 10:20:00 CET

A Podmaniczky Mozgalom vezetője közölte, Lázár János évekig nem csinált semmit, majd most a korábbi anyagot kicsit leporolva közzétette, úgy időzítve, hogy a kormányzati ciklusban elfogadott jogszabály ne legyen már belőle.

Az új KRESZ tervezetét nem a szaktárca honlapján, hanem Lázár János a saját pártpolitikusi oldalán tette közzé véleményezésre. A mindenkit érintő új jogszabály társadalmi egyeztetési felülete is hozzá fut be, az online adatlap alján semmilyen adatvédelmi tájékoztató nincs – erre figyelmeztet Vitézy Dávid a Facebook-oldalán, kiemelve, hogy ez önmagában is törvénysértő.

Tehát – állapítja meg a Podmaniczky Mozgalom vezetője –

jó eséllyel, ha bárki küld is véleményt, azzal feliratkozik Lázár vagy a Fidesz adatbázisába.

A sajtó nagy része ebből semmit nem vett észre, és úgy tárgyalja a KRESZ tervezetét és linkeli a véleményezési oldalt, mintha ez egy normális jogszabály-egyeztetési oldal lenne. Nem az – teszi hozzá.

„Az új KRESZ tervezete amúgy Révész Máriusz irányításával évekkel ezelőtt elkészült. Lázár az egész folyamatot maga alá gyűrte, évekig nem csinált semmit, majd most a korábbi anyagot kicsit leporolva közzétette. Úgy időzítve, hogy a kormányzati ciklusban elfogadott jogszabály ne legyen már belőle” – írja Vitézy, aki szerint

az egész egy kampány-tervezet, amivel direkt addig húzták az időt, hogy csak a véleményezése történhessen már meg a választásokig, Lázár honlapján, teljesen szabálytalan és jogellenes adatgyűjtési céllal.

Vigyázat, nem érdemes ennek bedőlni! – üzeni Vitézy, a konkrét tervezetről pedig azt írja: van néhány jó és értékes elem még korábbról, de vannak benne átgondolatlan elemek is, erről is leírja majd a véleményét.