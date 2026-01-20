Aranyfejű oroszlánmajmot akart átcsempészni Magyarországon egy román férfi

határátkelő;NAV;Rédics;majom;veszélyeztetett fajok;állatcsempész;

2026-01-20 11:19:00 CET

A 42 éves sofőr azt állította, hogy az állatot Moldovában kapta egy barátjától és Olaszországba viszi a kislányának ajándékba. A kismajom a Fővárosi Állat- és Növénykerthez került, az ügyben természetkárosítás miatt indult eljárás.

Fiatal, aranyfejű oroszlánmajmot próbált egy román férfi Olaszországba csempészni – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden a honlapján.

A tájékoztatás szerint a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei január 18-án éjszaka a rédicsi határátkelőhelynél állítottak meg egy utasokat szállító kisbuszt. A jármű rutinvizsgálatakor, a sofőr feje feletti rekeszben, egy szűk műanyagketrecből fiatal aranyfejű oroszlánmajom került elő.

A 42 éves sofőr azt állította, hogy a majmot Moldovában kapta egy barátjától és Olaszországba viszi a kislányának ajándékba, az állathoz tartozó egészségügyi okmányt és tartási engedélyt azonban nem tudott bemutatni. A járőrökben felmerült a gyanú, hogy egy veszélyeztetett fajról van szó, ezért azonnal értesítették a területileg illetékes kormányhivatal és nemzeti park munkatársait, miközben a kisállatot egy fűtött irodába vitték.

A természetvédelmi szakemberek megállapították, hogy a kismajom valóban veszélyeztetett faj egyede, amely nemzetközi védelem alatt áll. Az aranyfejű oroszlánmajmocska (Leontopithecus chrysomelas) Brazília délkeleti részén, pontosabban néhány kis területen él Bahia államban. Veszélyeztetett fajnak számít, elterjedési területét, a délkelet-brazíliai esőerdőket már nagyon régóta és nagyon nagy ütemben irtják.

A pénzügyőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik a további intézkedést átvették és természetkárosítás bűncselekmény miatt indítottak eljárást, a kismajom pedig azóta a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásába került. „Ugyanakkor az eset rámutat arra, hogy milyen súlyos következményei lehetnek, ha élő, veszélyeztetett állatokat felelőtlenül, szabálytalan körülmények között szállítanak. Az ilyen fajok nem ajándéktárgyak” – hívja fel a figyelmet közleményében a NAV.

A hivatal a Facebook-oldalán egy videót is megosztott az esetről: