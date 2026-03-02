Az évszádos tradíciók, vagy egy faj megmentése fontosabb? Újra tudjuk-e gondolni helyünket a világban, mielőtt még egy faj tűnik el nyomtalanul? Izlandon jártam, ahol közelről figyelhettem meg a csodálatos atlanti lundákat, amiket sokan most is inkább csak a tányérjukon látnának. A lundáknak még van esélye, ha Izland egyes természeti kincseinek már nem is. Néhány hete beomlott és így az óceáné lett az egyik legismertebb partszakasz, többé már nem látogathatók a híres bazaltoszlopok.
A 42 éves sofőr azt állította, hogy az állatot Moldovában kapta egy barátjától és Olaszországba viszi a kislányának ajándékba. A kismajom a Fővárosi Állat- és Növénykerthez került, az ügyben természetkárosítás miatt indult eljárás.
A ritka nyugat-afrikai csimpánzok egy csoportja a forró délkelet-szenegáli bozótosban él az erdő helyett, fajuk lehetséges határán.
A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben.
A közösségi médiában megszerezhető azonban mindent felülír.
Az ausztrál kormány továbbra is ellenzi, hogy az életközösség „veszélyeztetett” státuszt kapjon. Ez azt is jelentené, hogy a természeti kincs elvesztené világörökségi besorolását.
2014 óta megháromszorozódott a súlyosan veszélyeztetett cápa- és rájafajok száma.
Sokkal nagyobb a természet pusztulásának mértéke, mint a védelmi erőfeszítések.
A Természetvédelmi Világszövetség által közreadott jelentés alapján pozitív változás, hogy az európai bölény „feljebb”, a mérsékelten fenyegetett fajok közé lépett a veszélyeztetett állatokat osztályozó vöröslistán.
Vörös lista készült a veszélyeztetett brit emlősökről.
Több mint 25 veszélyeztetett faj otthona az 1534 négyzetkilométeres, Narriearra nevű terület.
Nyolc madár- és két halfaj természetvédelmi besorolása javult, de 73 a korábbinál rosszabb kategóriába került a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) friss listáján, és 30 ezerre nőtt a kihalással fenyegetett fajok száma.
Egyedülálló élőhelyet teremtett számos faj számára a 2003-as svájci tűzvész, amely mintegy 300 hektárnyi hegyi erdőt pusztított el a Valais kantonban lévő Leukban. Amikor újra visszatért az élet a területre, főként a veszélyeztetett fajok telepedtek meg itt.
Levették a tibeti antilopokat a veszélyeztetett fajok listájáról, de az állatvédők a jövőben sem veszik le a szemüket róluk - számolt be a kínai média.
Drámai jelentés nyers változatát publikálta a The Guardian című brit napilap, miszerint minden harmadik európai madár veszélyeztetett.