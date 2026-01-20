Hatvan ember munkája szűnik meg a Szőlő utcai javítóintézet bezárása miatt

BVOP;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-01-20 11:57:00 CET

Több dolgozó is feldúltan távozott a kedd reggeli állománygyűlésről.

Hatvan ember munkája szűnik meg a Szőlő utcai javítóintézet bezárásával. Ez a kedd reggeli állománygyűlésen derült ki, ahonnan több dolgozó láthatóan feldúltan távozott – írja a Telex.

A portál úgy tudja, senkinek nem ajánlottak fel más pozíciót. A közalkalmazottak végkielégítést kapnak, a próbaidős munkatársaknak azonnali hatállyal menniük kellett. A Telex információi szerint a gyűlésen csak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) illetékese vett részt, ő közölte a változásokat a dolgozókkal. A portál egyik forrása szerint politikai döntés született.

A Telex szintén nem hivatalosan úgy értesült, hogy nyolc intézetis fiatalkorút szállítanak át délelőtt Debrecenbe és Aszódra, őket csoportos rablásért tartották fogva a Szőlő utcában. A portál szerint az intézet növendékei a családjukkal sem közölhették a heti telefonbeszélgetések alkalmával, hogy áthelyezik őket.

Mint arról mi is beszámoltunk, a hétfő éjszakai Magyar Közlönyben jelent meg a belügyminiszteri rendelet, amelyben többek közt az áll: szükségessé vált a javítóintézeti szervezetrendszer átalakítása, ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése, míg a folyamat következő lépéseként megkezdődik egy új – végső soron az úgyszintén megszűnő további javítóintézetek szerepét is egyedüliként átvenni hivatott – országos javítóintézet kialakítása.

Később a Belügyminisztérium is közölte, hogy Pintér Sándor belügyminiszter március 14. határnappal jogutód nélkül megszünteti a Budapesti Javítóintézetet. A tárca kiemelte, hogy a rendelkezési jogkör gyakorlóinak jóváhagyásával a fogvatartott fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása január 20-án befejeződik, ettől az időponttól az intézmény tényleges feladatellátást nem végez. A munkáltató tárgyalásokat kezd az intézmény közalkalmazotti tanácsával az intézkedés munkavállalókat érintő kérdéseiről; megkezdi a gazdasági feladatok végrehajtását és az ingatlan vagyonkezelői joga, valamint számlái megszüntetésének előkészítését – tette hozzá a Belügyminisztérium.

Még január elején ugyancsak a Telex írta meg, hogy november végén még mintegy hetven fiatalt tartottak fogva a Budapesti Javítóintézetben, december végére azonban a számuk harmincra csökkent, a többieket más intézményekbe szállították át. Az intézmény 2025 májusában került a figyelem középpontjába, miután a rendőrség májusban elfogta és őrizetbe vette az intézet korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. 2025 végére a Szőlő utcai botrányként emlegetett ügyben a gyanúsítottak száma kilencre nőtt, az ügyről szóló cikkeink itt találhatók.