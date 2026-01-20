Inzulint, vívókardot és tacskót is hagytak el tavaly a MÁV járatain

MÁV;inzulin;vonatközlekedés;talált tárgyak;tacskó;

2026-01-20 14:09:00 CET

Csaknem 23 ezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon, leggyakrabban mobiltelefonjaikat és pénztárcáikat, irattartóikat hagyják el az utasok.

A tavalyi évben közel 23 ezer tárgyat hagytak el az utasok a vonatokon és autóbuszokon – közölte a MÁV-csoport kedden.

A tapasztalatok szerint az esetek több mint felében sikerül visszajuttatni azokat a tulajdonosoknak.​ 2025-ben a vonatokon összesen mintegy 16 ezer elhagyott tárgyat regisztráltak, amelyek közül 8900-at sikerült visszaadni gazdájuknak, vagyis az esetek több mint fele eredményesen zárult. Az autóbuszokon 6830 tárgyat hagytak hátra az utasok, ebből 3776 került vissza a tulajdonoshoz.

Az elmúlt időszak adatai alapján a vasúti talált tárgyak túlnyomó többsége, közel 4700 darab Budapesten került a MÁV-csoport munkatársaihoz, ami az összes eset jelentős részét teszi ki. A vidéki helyszínek közül Pest vármegyében (1348) és Csongrád-Csanád vármegyében (1047) felejtették a legtöbb csomagot az utasok, de Fejér, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is 800 feletti esetszámot regisztráltak. A legkevesebb elhagyott tárgyat Nógrád és Vas vármegye vasútállomásain adták le – olvasható a MÁV-csoport közleményében.

Egyértelműen a szórakoztató elektronikai eszközök dominálnak: a lista élén toronymagasan a mobiltelefonok állnak, amelyekből több százat felejtettek a szerelvényeken. Ezt követik a személyes értékeket tartalmazó pénztárcák, irattartók és bankkártyák,

de a nagyobb csomagok – hátizsákok, táskák és tornazsákok – is gyakran maradnak gazdátlanul. A kisebb, mindennapi használati tárgyak közül a kulcscsomók és a szemüvegek fordulnak elő a legnagyobb számban a talált tárgyak között.

Az állami vasúttársaság néhány érdekesebb talált tárgyról is beszámolt a tavalyi évből. Ilyen volt az inzulinos tartó inzulinnal, mankók és járóbotok, amerikai futballfelszerelés, csomagolt szalagfűrészlap, inhalátor cső maszkkal, ételfutártáska, vívókard és a pókerkészlet is. Azonban 2025 egyik legemlékezetesebb esete egy tacskó volt, amelyről a MÁV munkatársai gondoskodtak, amíg gazdája elő nem került.