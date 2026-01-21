Új KRESZ, új szemlélet

Pető Attila a száz szakértő egyike, aki részt vett az új KRESZ szabályok írásában. A kreszprofesszorként is ismert szakértő lapunknak elmondta, hogy a társadalmi vitára bocsátott tervezet kapcsán rögtön megkérdezték tőle: miért nem emelik ki a változásokat az egyszerűség kedvéért. Azért, mondta, mert ez egy teljesen új jogszabály, teljesen új szerkezettel, és új nyelvezettel, új szemlélettel. Minden megváltozott a KRESZ-ben a korszellemnek és a technika fejlődésének megfelelően, s a legfontosabbnak a biztonsági szempontok újraírását tartja. Fontosságát az is aláhúzza, hogy tulajdonképpen 50 éves jogszabályt kellett újraírni megváltozott életkörülményeink és közlekedési szokásaink változásához igazodva. Megnőtt a járművek száma, közlekedési magatartásunk is sokat módosult az elmúlt évtizedekben, ami például indokolttá tette a cipzárelv átírását is.
E szerint ha külön tábla jelzi a cipzárelv használatát, azaz a besoroló autósoknak a tábla után, közvetlenül az ő sávjuk megszűnése előtt kell átsorolni és akkor őket be kell engedni a másik sávban közlekedőnek, vagy például ne menjünk előre a leálló sávba, ne „pofátlankodjunk”! Nem beszélve az új eszközökről, az elektromos rollerről, az egyre több elektromos kerékpárról – amelyeknél a nagyobb sebesség engedélyezése indokolt. Közbeszúrom, hogy előbbieknél riasztóan magas a balesetek száma, alig van olyan rollerező, akinek ne lett volna kisebb-nagyobb sérülése. Most már ilyen esetekben – mivel bekerült a KRESZ-be, - felelősségre tudjuk vonni a hibázó felet, amire eddig nem volt mód – mondja az első magyar női autósiskola vezetője. Ezek után a bíróságok – ha esetleg egy-egy rolleres baleseti ügy odakerülne, a jogszabály útmutatásai alapján ítélkezni tudnak, amit eddig nem lehetett megtenni. Ha a rolleres gyorsabban megy a megengedettnél – a nagy rollereknél akár 45 km/h sebességgel - , akkor tisztázható, hogy a biztosító fizet vagy sem.Vitézy Dávid szerint fideszes adathalászatra használhatják az új KRESZ-tervezetet, amelyet Lázár János tett közzé
Kérdésemre, hogy mit emelne ki az autós és a gyalogos szempontjából lényeges változásként, Pető szerint az a legfontosabb, hogy figyeljenek, figyeljünk egymásra. A „védtelenre”, a közlekedés „gyengébb szereplőire” kötelesek leszünk figyelni. S nemcsak a gyalogos és az autós viszonylatában, de a személyautó és a kamion viszonylatában is. A szabályozásban fontos változás, hogy megjelentek az úgynevezett alapelvek, amelyek eddig nem ilyen formában voltak a szövegbe rendelve. De arra is figyelnünk kell, mert a rendőr büntethet és felelősségre vonhatja azt a gyalogost, aki a zebrán áthaladva mobilozik, vagy fülhallgató van a fején, de akár egy Rubik kocka a kezében – emeli ki Pető. Az autóban ülő figyelmét elvonó 'kütyük' használata is járhat hasonló következményekkel, akár még a beépített is, tehát a mobilon kívül minden egyéb technika okozhat galibát. A kreszprofesszor elsősorban a kresz oktatásának átalakításában, az új és egyszerűbb, közérthetőbb nyelvezet kialakításában vett részt. Egyszerű példával illusztrálta, mezőgazdasági vontatót nevezzük végre a nevén, traktornak, és az is kézenfekvő, vagy a segédmotoros kerékpár helyett használjuk a robogót. S mivel 9 és fél millió embert érint az új kresz, mert még a kisgyereket is, rengeteg és nagyon vegyes reakciókra számít. Feltehetően egy hónap társadalmi véleményezés után összeáll a végleges szöveg, amit esetleg már ki is lehet hirdetni a közlönyben, aztán fél-háromnegyed év felkészülési, átállási, próbaidő következne. Számítása szerint jövő év elején léphet hatályba az új kresz. Kérdésünkre, hogy miért éppen most kellett ezzel kijönni? – Pető szerint két év munka után ideje volt, sőt már késésben is voltak. Az ügy nagy horderejénél fogva is időigényes volt a munka, hisz össze kellett hangolni a közutas szabályokat, a bírságok tételeit és az oktatási szabályokat is. Nem kizárt persze, reagált a kérdésre, hogy elvonja némileg a figyelmet a politikáról, ha tényleg beindul a téma a közbeszédben.
Néhány kiemelés a sok részletből
Autópályák egyes szakaszain az út kezelője magasabb sebességhatárt is kijelölhetne, mint a jelenlegi maximális 130 kilométer per órát.
Bevezetik az emelt sebességű főút fogalmát. Ez lakott területen kívüli, legalább két sávos főutakat jelentene, ahol legalább 100 kilométer per órával lehetne haladni.
Önálló kategóriát kapnának a motoros rollerek, külön bontva kis és nagy teljesítményű változatokra, eltérő szabályokkal és sebességhatárokkal.
Kis teljesítményű rollert 12 éves kor felett lehetne csak használni és legfeljebb 20 kilométer per órás sebességgel lehetne közlekedni.
A zebra előtt 20 méteren belül tilos lenne előzni, és több sávos úton a megálló jármű mellett elhaladni is.