Új KRESZ, új szemlélet

2026-01-21 09:15:00 CET

A társadalmi véleményezésre bocsátott új jogszabály alapjaiban megváltoztathatja viszonyunkat a másik közlekedőhöz, ha tényleg figyelünk egymás biztonságára.

Pető Attila a száz szakértő egyike, aki részt vett az új KRESZ szabályok írásában. A kreszprofesszorként is ismert szakértő lapunknak elmondta, hogy a társadalmi vitára bocsátott tervezet kapcsán rögtön megkérdezték tőle: miért nem emelik ki a változásokat az egyszerűség kedvéért. Azért, mondta, mert ez egy teljesen új jogszabály, teljesen új szerkezettel, és új nyelvezettel, új szemlélettel. Minden megváltozott a KRESZ-ben a korszellemnek és a technika fejlődésének megfelelően, s a legfontosabbnak a biztonsági szempontok újraírását tartja. Fontosságát az is aláhúzza, hogy tulajdonképpen 50 éves jogszabályt kellett újraírni megváltozott életkörülményeink és közlekedési szokásaink változásához igazodva. Megnőtt a járművek száma, közlekedési magatartásunk is sokat módosult az elmúlt évtizedekben, ami például indokolttá tette a cipzárelv átírását is.

E szerint ha külön tábla jelzi a cipzárelv használatát, azaz a besoroló autósoknak a tábla után, közvetlenül az ő sávjuk megszűnése előtt kell átsorolni és akkor őket be kell engedni a másik sávban közlekedőnek, vagy például ne menjünk előre a leálló sávba, ne „pofátlankodjunk”! Nem beszélve az új eszközökről, az elektromos rollerről, az egyre több elektromos kerékpárról – amelyeknél a nagyobb sebesség engedélyezése indokolt. Közbeszúrom, hogy előbbieknél riasztóan magas a balesetek száma, alig van olyan rollerező, akinek ne lett volna kisebb-nagyobb sérülése. Most már ilyen esetekben – mivel bekerült a KRESZ-be, - felelősségre tudjuk vonni a hibázó felet, amire eddig nem volt mód – mondja az első magyar női autósiskola vezetője. Ezek után a bíróságok – ha esetleg egy-egy rolleres baleseti ügy odakerülne, a jogszabály útmutatásai alapján ítélkezni tudnak, amit eddig nem lehetett megtenni. Ha a rolleres gyorsabban megy a megengedettnél – a nagy rollereknél akár 45 km/h sebességgel - , akkor tisztázható, hogy a biztosító fizet vagy sem.

Kérdésemre, hogy mit emelne ki az autós és a gyalogos szempontjából lényeges változásként, Pető szerint az a legfontosabb, hogy figyeljenek, figyeljünk egymásra. A „védtelenre”, a közlekedés „gyengébb szereplőire” kötelesek leszünk figyelni. S nemcsak a gyalogos és az autós viszonylatában, de a személyautó és a kamion viszonylatában is. A szabályozásban fontos változás, hogy megjelentek az úgynevezett alapelvek, amelyek eddig nem ilyen formában voltak a szövegbe rendelve. De arra is figyelnünk kell, mert a rendőr büntethet és felelősségre vonhatja azt a gyalogost, aki a zebrán áthaladva mobilozik, vagy fülhallgató van a fején, de akár egy Rubik kocka a kezében – emeli ki Pető. Az autóban ülő figyelmét elvonó 'kütyük' használata is járhat hasonló következményekkel, akár még a beépített is, tehát a mobilon kívül minden egyéb technika okozhat galibát. A kreszprofesszor elsősorban a kresz oktatásának átalakításában, az új és egyszerűbb, közérthetőbb nyelvezet kialakításában vett részt. Egyszerű példával illusztrálta, mezőgazdasági vontatót nevezzük végre a nevén, traktornak, és az is kézenfekvő, vagy a segédmotoros kerékpár helyett használjuk a robogót. S mivel 9 és fél millió embert érint az új kresz, mert még a kisgyereket is, rengeteg és nagyon vegyes reakciókra számít. Feltehetően egy hónap társadalmi véleményezés után összeáll a végleges szöveg, amit esetleg már ki is lehet hirdetni a közlönyben, aztán fél-háromnegyed év felkészülési, átállási, próbaidő következne. Számítása szerint jövő év elején léphet hatályba az új kresz. Kérdésünkre, hogy miért éppen most kellett ezzel kijönni? – Pető szerint két év munka után ideje volt, sőt már késésben is voltak. Az ügy nagy horderejénél fogva is időigényes volt a munka, hisz össze kellett hangolni a közutas szabályokat, a bírságok tételeit és az oktatási szabályokat is. Nem kizárt persze, reagált a kérdésre, hogy elvonja némileg a figyelmet a politikáról, ha tényleg beindul a téma a közbeszédben.

Néhány kiemelés a sok részletből