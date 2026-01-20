Az orosz csapások miatt megszűnt az áramellátás a csernobili atomerőműben

Oroszország;atomerőmű;Ukrajna;NAÜ;Csernobil;Nemzetközi Atomenergia Ügynökség;orosz-ukrán háború;

2026-01-20 17:14:00 CET

Az ukrán külügyminiszter határozott válaszlépésre szólította fel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget az ukrán energetikai infrastruktúra elleni szándékos orosz támadások miatt.

A csernobili atomerőmű teljesen elvesztette a külső áramellátást az Ukrajnát ért keddi masszív orosz rakéta- és dróntámadás következtében – közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

„Reggel a nagyszabású katonai tevékenység következtében több ukrán elektromos alállomás megrongálódott, amelyek létfontosságúak a nukleáris biztonság szempontjából” – írták az X-en közzétett bejegyzésükben. A szervezet hozzátette, hogy nemcsak az 1986-os reaktorrobanás óta nem működő csernobili nukleáris létesítmény áramellátását biztosító vezetékek, hanem más atomerőművek is érintettek voltak a mostani orosz támadás során.

Oroszország kedden kora reggel újabb nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen. Volodimir Zelenszkij közlése szerint az orosz hadsereg jelentős mennyiségű ballisztikus rakétát és robotrepülőgépet, valamint több mint 300 támadó drónt vetett be. Az ukrán elnök kiemelte, hogy a legnehezebb helyzet jelenleg Kijevben van, ahol számos lakóépület fűtés nélkül maradt.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter határozott reagálásra szólította fel a NAÜ-t az ukrán energetikai infrastruktúra elleni szándékos orosz támadásokra. Úgy fogalmazott, Moszkva célja, hogy az áramkimaradással veszélyeztesse a nukleáris létesítmények biztonságát. „Bár az orosz tisztségviselők az áramvezetékek fontosságáról beszélnek, erőik szándékosan támadják az alállomásokat, közvetlenül veszélyeztetve a nukleáris biztonságot, figyelmen kívül hagyva a NAÜ ismételt figyelmeztetéseit. (…) Ez a nukleáris kockázat kényszerítő eszközként való felhasználása” – írta Szibiha a közösségi oldalán.

A miniszter kiemelte, hogy Oroszország meggondolatlan támadásai veszélyeztetik a nukleáris biztonságot. „Ukrajna fokozza együttműködését a NAÜ-vel. Arra szólítjuk fel a NAÜ vezetését, hogy határozottan reagáljon, azonnal hívja össze az igazgatótanács ülését, és döntse el, maradhat-e Oroszország a tanácsban” – közölte. Hozzátette, hogy Ukrajna álláspontja szerint „egy olyan terrorista államnak, amely szándékosan kockáztatja a nukleáris biztonságot, nincs helye ott”.

A kijevi energiaügyi minisztérium azóta tudatta, hogy a csernobili atomerőmű csatlakozott az ország villamosenergia-hálózatához, miután Oroszország éjszaka légitámadást indított az ukrán energiaipari létesítmények ellen – írja a Reuters. Hozzátették, a sugárzási szint normális.